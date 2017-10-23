Нам еженедельном оперативном совещании в правительства области губернатор Игорь Орлов подвёл итоги работы Совета Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) и его Регионального Комитета в Архангельске.

Игорь Орлов отметил, что приезд в Архангельск глав внешнеполитических ведомств стран БЕАР и обсуждение глобальных вопросов взаимодействия в регионе стало большим событием для Поморья.

На различных площадках прошла серия мероприятий, которые подтвердили уверенную и устойчивую работу Баренцева/Евроарктического сотрудничества на всех уровнях.

Архангельская область занимает активную позицию в этом взаимодействии, благодаря чему были намечены дальнейшие практические шаги.

Среди них Игорь Орлов выделил совместные программы университетов стран БЕАР и инициативу Швеции по развитию связей на муниципальном уровне.

— В очередной раз было отмечено, что, несмотря ни на что, на Севере знают, как жить в Арктике, как дружить и будут следовать этим основополагающим принципам в самый разных сферах взаимодействия. Этот постулат обозначен в итоговых коммюнике как на национальном, так и на региональном уровнях, – подчеркнул губернатор Архангельской области.

Он напомнил, что в 2018 году намечен целый ряд инициатив, приуроченных к 25-летию Баренц-сотрудничества. Игорь Орлов дал поручения правительству и администрации Архангельской области принять самое активное участие в подготовке к юбилею, а также поблагодарил всех, кто обеспечил подготовку и проведение министерской сессии БЕАР, безопасность и комфорт всех её участников.

— В очередной раз Архангельск подтвердил, что становится площадкой для обсуждения вопросов развития Арктики на самом высоком международном уровне, – сказал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области