Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Игорь Орлов:
«Архангельск подтвердил статус центра обсуждения вопросов Арктики на самом высоком уровне»

23 октября 12:45 Международные связи Арктика

Нам еженедельном оперативном совещании в правительства области губернатор Игорь Орлов подвёл итоги работы Совета Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) и его Регионального Комитета в Архангельске.

Игорь Орлов отметил, что приезд в Архангельск глав внешнеполитических ведомств стран БЕАР и обсуждение глобальных вопросов взаимодействия в регионе стало большим событием для Поморья.

На различных площадках прошла серия мероприятий, которые подтвердили уверенную и устойчивую работу Баренцева/Евроарктического сотрудничества на всех уровнях.

Архангельская область занимает активную позицию в этом взаимодействии, благодаря чему были намечены дальнейшие практические шаги.

Среди них Игорь Орлов выделил совместные программы университетов стран БЕАР и инициативу Швеции по развитию связей на муниципальном уровне.

— В очередной раз было отмечено, что, несмотря ни на что, на Севере знают, как жить в Арктике, как дружить и будут следовать этим основополагающим принципам в самый разных сферах взаимодействия. Этот постулат обозначен в итоговых коммюнике как на национальном, так и на региональном уровнях, – подчеркнул губернатор Архангельской области.

Он напомнил, что в 2018 году намечен целый ряд инициатив, приуроченных к 25-летию Баренц-сотрудничества. Игорь Орлов дал поручения правительству и администрации Архангельской области принять самое активное участие в подготовке к юбилею, а также поблагодарил всех, кто обеспечил подготовку и проведение министерской сессии БЕАР, безопасность и комфорт всех её участников.

— В очередной раз Архангельск подтвердил, что становится площадкой для обсуждения вопросов развития Арктики на самом высоком международном уровне, – сказал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

23 октября

Игорь Орлов: «Ар­хангельск под­тверд­ил ста­тус цен­тра обсужде­ния воп­ро­сов Аркти­ки на самом высо­ком уровне»

23 октября

Игорь Орлов оце­нил воз­мож­нос­ти «лета­юще­го антикри­зис­ного центра»

19 октября

На сайте пра­витель­ства области соз­дан портал социаль­ных жилищ­ных программ

19 октября

Игорь Орлов: «Суро­вость кли­мата ком­пенси­ру­ем откры­тос­тью помор­ской души»

18 октября

Барен­цево сот­рудни­чес­тво: кон­соли­да­ция зна­ний, ресур­сов и воз­мож­нос­тей

18 октября

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся рабо­та по соз­да­нию ситу­ацион­ного цен­тра губер­нато­ра

17 октября

Губер­на­тор Игорь Орлов про­ве­рил ход стро­итель­ства ново­го пери­наталь­ного центра

17 октября

В Архан­гельск дви­жут­ся про­грес­сив­ные силы джа­зо­вой Москвы

15 октября

Игорь Орлов поздра­вил дорож­ни­ков Поморья с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

13 октября

Сог­лаше­ние о кон­цес­сии МУП «Водо­ка­нал» может быть заключе­но уже в этом году

13 октября

Про­ект бюд­жета Поморья на 2018 год: осно­вные пара­мет­ры и социаль­но зна­чимые акценты

13 октября

Актуаль­ный диа­лог: руко­води­тели «райо­нок» обсуди­ли с гла­вой регио­на перс­пе­ктивы раз­ви­тия тер­рито­рий

13 октября

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября

Игорь Орлов: «Сни­же­ние рей­довых меро­прия­тий в лесу недо­пус­тимо»

12 октября

На муни­ципаль­ном уров­не сок­раща­ет­ся коли­чес­тво нару­ше­ний при пре­дос­тавле­нии све­де­ний о доходах

11 октября

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

10 октября

Про­дук­ция вель­чан удос­то­ена высшей наг­рады «Золо­той осени»

9 октября

Гла­вам муни­ципа­ли­те­тов рас­ска­зали об отборе инвестку­ра­то­ров в Архан­гель­ской области

Похожие новости

23 октября Губернатор

Игорь Орлов: «Ар­хангельск под­тверд­ил ста­тус цен­тра обсужде­ния воп­ро­сов Аркти­ки на самом высо­ком уровне»

19 октября Губернатор

Игорь Орлов: «Суро­вость кли­мата ком­пенси­ру­ем откры­тос­тью помор­ской души»

18 октября Губернатор

Барен­цево сот­рудни­чес­тво: кон­соли­да­ция зна­ний, ресур­сов и воз­мож­нос­тей

17 октября Губернатор

В Архан­гельск дви­жут­ся про­грес­сив­ные силы джа­зо­вой Москвы

22 сентября Губернатор

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

22 сентября Губернатор

Игорь Орлов пред­ло­жил органи­зовать тор­го­вое предс­та­витель­ство Арме­нии в Архан­гель­ске

22 сентября Губернатор

Архан­гель­ская область пер­вой из регио­нов Рос­сии под­пи­шет сог­лаше­ние с Сербией

22 сентября Губернатор

От про­из­водства до фоль­клора: иност­ра­нные жур­на­лис­ты зна­ком­ят­ся с жиз­нью Поморья

3 октября Губернатор

Игорь Орлов: «Уве­рен, новое поруче­ние Пре­зи­ден­та Алек­сандр Цыбуль­ский выпол­нит достойно»

14 сентября Экономика

Поставка рыбы по Сев­морпу­ти в цен­траль­ную Рос­сию через Архан­гельск – реаль­ный проект

9 октября Губернатор

Гла­вам муни­ципа­ли­те­тов рас­ска­зали об отборе инвестку­ра­то­ров в Архан­гель­ской области

25 сентября Губернатор

Игорь Орлов: «Мар­гари­тин­ская ярмарка дол­жна обрести новое здание»

4 сентября Общество

В Поморье будет реали­зо­ван меха­низм «Социаль­ной ипотеки»

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия