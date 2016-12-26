Новый корпус отеля рассчитан на комфортное размещение 22 человек

С вводом в строй современной гостиницы туркомплекс «Голубино» в Пинежском районе получил статус дома отдыха.

Туристический центр пополнился 11 номерами, где есть все необходимое для комфортного отдыха: душевая, теплые полы, кондиционеры, кабельное ТВ и Wi-Fi.

– То, что в нынешнее непростое время в архангельской глубинке открываются гостиницы европейского уровня – огромный плюс для области. Мы видим, что предприниматели идут на риск, вкладываются в своё дело со всей душой. Такому бизнесу поддержка с нашей стороны будет гарантирована, – подчеркнула на официальном открытии нового лесного отеля заместитель министра культуры по развитию туризма Светлана Зеновская.



Комплекс «Голубино» два года назад выкупила и занимается его развитием молодая семья предпринимателей. Создано около тридцати новых рабочих мест.

Туристический центр тесно сотрудничает с местными предприятиями. Молоко, масло, сливки, творог в ресторанном меню с близлежащей фермы.

К проведению мастер-классов, экскурсионных и интерактивных программ подключается коллектив Пинежского культурного центра.

Вложения уже начали окупаться: на новогодние праздники все места в новом корпусе лесного отеля «Голубино» забронированы.

Управление развития туризма Архангельской области