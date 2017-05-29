Экологический десант высадился на территории памятника природы регионального значения – «Урочище Куртяево».



В акции приняли участие сотрудники областного «Центра природопользования и охраны окружающей и среды» (учреждения подведомственного региональному минлеспрому) и активисты молодёжного клуба Русского географического общества.

Всего в ходе мероприятия участниками экодесанта было собрано более двадцати мешков мусора. Это значительно больше, чем в прошлом году. Свою роль, вероятно, сыграло отсутствие рядом с излюбленным местом отдыха северян контейнера, который раньше всегда стоял у дороги.

После отдыха на Экодесант «Куртяево – наша забота» проводится с целью формирования и повышения экологической культуры, распространения и пропаганды экологических знаний, а также благоустройства особо охраняемой природной территории.природе люди оставляли одноразовую посуду, пластиковую и стеклянную тару, пакеты от сока и пачки от сигарет.

– Нам бы очень хотелось, чтобы когда мы снова приедем в Куртяево, здесь не было мусора. Но убирать за собой, видимо, привыкли пока не все, – с сожалением отметила участница акции, ведущий эксперт ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» Юлия Хрусталева.

Следующую уборку активисты планируют провести уже осенью.

Экологический воскресник завершился экскурсией, в ходе которой участники акции посетили Алексеевскую церковь 1721 года постройки и надкладезную часовню, попробовали воду из местных родников

Особенностью Куртяева является существование на особо охраняемой природной территории более 80 высокоценных источников слабоминерализованных вод.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области