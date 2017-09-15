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Делегация Поморья приняла участие в VIII российско-норвежском культурном форуме

15 сентября 12:30 События Международные связи

В этом году российско-норвежский культурный форум проходил в Тромсё с 12 по 13 сентября. Он объединил более 60 участников из северных регионов России и Норвегии. Среди обсуждаемых тем – поддержка детского и юношеского искусства, современные фестивали, проекты любительских объединений и профессиональных учреждений культуры.

Архангельскую область представляли министр культуры региона Вероника Яничек, директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова, директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова и организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов.

В рамках мероприятий форума состоялась рабочая встреча руководителей департамента культуры губернии Тромс и делегации Архангельской области. На ней обсудили взаимодействие в сфере культуры, в частности, совместные творческие проекты школы искусств города Тромсё, музыкальной школы Баренцева региона и детской художественной школы № 1, которые остаются примером долгосрочного и успешного сотрудничества.

Министерство культуры Архангельской области

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