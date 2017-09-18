Делегация из Сербии примет участие в деловой программе Маргаритинской ярмарки

Укрепление российско-сербского сотрудничества, развитие двусторонних связей между Архангельской областью и автономным краем Воеводина обсудят в ходе работы одноимённого круглого стола, организованного в рамках деловой программы ярмарки.

Зарубежную делегацию возглавит заместитель председателя правительства автономного края Воеводина, краевой секретарь по экономике и туризму Иван Джокович.

Всестороннее рассмотрение ключевых вопросов в сфере торгово-экономического сотрудничества гарантирует состав участников от Архангельской области. В делегацию, возглавляемую заместителем председателя правительства региона Евгением Фоменко, входят руководители профильных органов исполнительной власти и представители высших учебных заведений.

— В настоящее время основу внешнеторгового оборота Архангельской области с Сербией составляет экспорт из нашего региона. Однако его структура характеризуется слабой диверсификацией товаров – в основном мы поставляем зарубежным партнёрам продукцию целлюлозно-бумажных и леспоромышленных предприятий, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Исторически ярмарка являлась площадкой для усиления международного взаимодействия. В продолжение данных традиций именно на её площадке будут обсуждаться новые возможности сотрудничества с нашими зарубежными партнерами.

Министерство экономического развития Архангельской области