Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Делегация из Сербии примет участие в деловой программе Маргаритинской ярмарки

18 сентября 10:15 Общество Бизнес Торговля Международные связи

Укрепление российско-сербского сотрудничества, развитие двусторонних связей между Архангельской областью и автономным краем Воеводина обсудят в ходе работы одноимённого круглого стола, организованного в рамках деловой программы ярмарки.

Зарубежную делегацию возглавит заместитель председателя правительства автономного края Воеводина, краевой секретарь по экономике и туризму Иван Джокович.

Всестороннее рассмотрение ключевых вопросов в сфере торгово-экономического сотрудничества гарантирует состав участников от Архангельской области. В делегацию, возглавляемую заместителем председателя правительства региона Евгением Фоменко, входят руководители профильных органов исполнительной власти и представители высших учебных заведений.

— В настоящее время основу внешнеторгового оборота Архангельской области с Сербией составляет экспорт из нашего региона. Однако его структура характеризуется слабой диверсификацией товаров – в основном мы поставляем зарубежным партнёрам продукцию целлюлозно-бумажных и леспоромышленных предприятий, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Исторически ярмарка являлась площадкой для усиления международного взаимодействия. В продолжение данных традиций именно на её площадке будут обсуждаться новые возможности сотрудничества с нашими зарубежными партнерами.

Министерство экономического развития Архангельской области

Экономика

18 сентября

В Архан­гель­ской области пла­ниру­ют искусст­вен­но выращи­вать мидии

18 сентября

Деле­га­ция из Сер­бии при­мет учас­тие в дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки

18 сентября

Дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки – десять лет

17 сентября

Законо­датель­ство в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли обсуди­ли в Оренбурге

15 сентября

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

15 сентября

На цен­траль­ном рынке в Архан­гель­ске откро­ет­ся 11 павильо­нов для мес­тных това­роп­ро­из­води­те­лей

15 сентября

В феде­раль­ной повестке

15 сентября

Мезен­ский район на Мар­гари­тин­ской ярмарке предс­та­вят как поющий и мас­теро­вой край

15 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: всё о фран­чайз­ин­ге

15 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: предп­ри­ни­ма­те­ли узна­ют о финан­совых инстру­мен­тах под­дер­жки и раз­ви­тия бизнеса

15 сентября

В Севе­род­винске обсужда­ют воп­росы управле­ния иннова­ци­он­ным раз­вити­ем Арктики

15 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке обсу­дят стра­те­гию раз­ви­тия регио­наль­ного агропрома

14 сентября

Поставка рыбы по Сев­морпу­ти в цен­траль­ную Рос­сию через Архан­гельск – реаль­ный проект

14 сентября

22 сен­тября в Архан­гель­ске прой­дёт вто­рая инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция

14 сентября

Учас­тие предп­ри­ни­ма­те­лей в госо­бор­он­зака­зе: пошаго­вая инст­рук­ция от феде­раль­ных экспертов

14 сентября

Иван Куляв­цев высту­пил перед предп­ри­ни­ма­те­лями При­морс­ко­го района

14 сентября

По заяв­кам предп­ри­ни­ма­те­лей: в дело­вую про­грамму Мар­гари­тин­ки вклю­чён семи­нар по сер­тифи­ка­ции и лицен­зиро­ва­нию

13 сентября

Иван Куляв­цев при­нял учас­тие в рабо­те фору­ма биз­нес-ом­будсме­нов Казахс­та­на и России

12 сентября

Информа­ция о про­даже акций, нахо­дящ­их­ся в госу­дарст­вен­ной собст­вен­ности Архан­гель­ской области

Похожие новости

18 сентября Экономика

В Архан­гель­ской области пла­ниру­ют искусст­вен­но выращи­вать мидии

18 сентября Экономика

Деле­га­ция из Сер­бии при­мет учас­тие в дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки

18 сентября Экономика

Дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки – десять лет

15 сентября Экономика

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: всё о фран­чайз­ин­ге

15 сентября Экономика

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: предп­ри­ни­ма­те­ли узна­ют о финан­совых инстру­мен­тах под­дер­жки и раз­ви­тия бизнеса

15 сентября Экономика

На Мар­гари­тин­ской ярмарке обсу­дят стра­те­гию раз­ви­тия регио­наль­ного агропрома

14 сентября Экономика

Учас­тие предп­ри­ни­ма­те­лей в госо­бор­он­зака­зе: пошаго­вая инст­рук­ция от феде­раль­ных экспертов

14 сентября Экономика

Иван Куляв­цев высту­пил перед предп­ри­ни­ма­те­лями При­морс­ко­го района

14 сентября Экономика

По заяв­кам предп­ри­ни­ма­те­лей: в дело­вую про­грамму Мар­гари­тин­ки вклю­чён семи­нар по сер­тифи­ка­ции и лицен­зиро­ва­нию

13 сентября Экономика

Иван Куляв­цев при­нял учас­тие в рабо­те фору­ма биз­нес-ом­будсме­нов Казахс­та­на и России

11 сентября Экономика

Перс­пе­ктивы про­из­водства краф­тово­го пива в Поморье обсу­дят на Мар­гари­тин­ской ярмарке

8 сентября Экономика

В Архан­гель­ске прой­дёт дело­вой форум «Помор­ская HoReCa»

8 сентября Экономика

Админ­ис­тра­тив­ная наг­рузка на малый биз­нес дол­жна сни­зиться вдвое

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия