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Весогабаритный контроль обеспечит сохранность автодорог

17 марта 17:40 Транспорт

Необходимость внедрения систем весогабаритного контроля на автодорогах федерального и регионального значения не вызывает сомнений. Об этом заявил губернатор Поморья Игорь Орлов, подводя итоги рабочего совещания, посвященного данному вопросу.

Напомним, что на федеральной трассе М8 в ближайшее время начнется опытная эксплуатация автоматических комплексов весогабаритного контроля большегрузных автомобилей. Комплексы уже установлены в районе Вельска и на подъезде к Архангельску.

Такие комплексы позволяют оперативно выявлять факты превышения водителями большегрузных автомобилей весовых параметров. А это, в свою очередь, позволяет уберечь дорожное полотно от разрушения и, пусть и косвенно, но уменьшить уровень аварийности.

Как пояснил в ходе совещания руководитель «Росдормониторинга» Константин Угаров, оснащение федеральных трасс автоматическими комплексами весогабаритного контроля является приоритетным направлением деятельности Росавтодора. Предполагается, что до 2020 года по всей стране будет установлено 380 таких комплексов.

Аналогичные по назначению комплексы появятся и на сети региональных дорог. По словам министра транспорта Архангельской области Вадима Кривова, на данный момент активно используются передвижные пункты весового контроля.

До конца 2017 года будет реализован проект по установке комплекса весогабаритного контроля, имеющего возможность фиксации административных правонарушений, связанных с перевозкой автомобильным транспортом тяжеловесных либо крупногабаритных грузов, в автоматическом режиме – на региональной автомобильной дороге, на подъезде к Котласу.

–Мы ежегодно вкладываем значительные бюджетные средства в расширение сети региональных дорог и улучшение их качества. Появление весогабаритных комплексов на дорогах области – важный фактор, который позволит обеспечить сохранность региональных магистралей, – подчеркнул Игорь Орлов.

Губернатор поручил профильному министерству во взаимодействии с заинтересованными ведомствами в кратчайшие сроки разработать план внедрения автоматических комплексов весогабаритного контроля и обратил особое внимание на необходимость унификации программного обеспечения и создание единого формата передачи данных.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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