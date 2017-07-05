Семьи Архангельской области получают медали «За любовь и верность»

Ежегодно 8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Это день памяти святых благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, которые издавна почитаются в России как хранители семьи и брака.

По традиции в этот день лучшим семьям вручается общественная награда – медаль «За любовь и верность». В Архангельской области в этом году к награждению представлены 73 семьи.

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности состоится 7 июля 2017 года в 11.30 в биржевом зале историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы».

В программе мероприятия: церемония награждения лучших семей Архангельской области общественной наградой – медалью «За любовь и верность», в которой примут участие семьи из 13 муниципальных образований Архангельской области, праздничный концерт и экскурсия.

В торжественном мероприятии также примут участие представители правительства Архангельской области, муниципальных образований, общественных организаций и духовенства.

Приглашаются СМИ.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области