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На форуме «Арктика – территория диалога» рассмотрят перспективы энергоснабжения Заполярья

14 февраля 15:30 Арктика – территория диалога Арктика Энергетика

В рамках международного форума «Арктика – территория диалога» состоится круглый стол «Решение существующих вопросов энергоснабжения арктических регионов за счёт решения вопросов добычи углеводородного сырья в данных регионах». 

Свою особую актуальность тема приобретает в связи с экстремальными климатическими условиями Арктики.

Участникам дискуссии предстоит обсудить эффективные механизмы энергоснабжения удаленных северных поселений. 

К участию в круглом столе приглашены учёные, технологи и главы регионов. С участием региональных властей будут рассмотрены темы привлечения инвесторов и разработки небольших месторождений для точечного обеспечения энергоснабжения труднодоступных районов. 

Напомним, форум «Арктика – территория диалога», ключевой темой которого заявлена «Человек в Арктике», пройдёт с 29 по 30 марта в Архангельске.

Программа форума предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий, круглых столов и дискуссий, двух пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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