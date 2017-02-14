В рамках международного форума «Арктика – территория диалога» состоится круглый стол «Решение существующих вопросов энергоснабжения арктических регионов за счёт решения вопросов добычи углеводородного сырья в данных регионах».

Свою особую актуальность тема приобретает в связи с экстремальными климатическими условиями Арктики.

Участникам дискуссии предстоит обсудить эффективные механизмы энергоснабжения удаленных северных поселений.

К участию в круглом столе приглашены учёные, технологи и главы регионов. С участием региональных властей будут рассмотрены темы привлечения инвесторов и разработки небольших месторождений для точечного обеспечения энергоснабжения труднодоступных районов.

Напомним, форум «Арктика – территория диалога», ключевой темой которого заявлена «Человек в Арктике», пройдёт с 29 по 30 марта в Архангельске.

Программа форума предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий, круглых столов и дискуссий, двух пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области