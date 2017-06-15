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Активисты ОНФ вместе с представителями власти ликвидировали 15 незаконных свалок

15 июня 17:30 Строительство дорог Экология

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели экспертное совещание, на котором обсудили ход реализации проектов «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и работу Центра мониторинга благоустройства городской среды.

В экспертном совещании приняли участие руководители профильных министерств правительства Архангельской области, органов местного самоуправления региона, координаторы проектов ОНФ в регионе, активисты и эксперты регионального отделения Народного фронта.

Общественники проинформировали участников экспертного совещания о том, что в рамках проекта «Генеральная уборка» на интерактивную карту нанесено 70 незаконных свалок, из них активистами ОНФ и представителями органов власти ликвидировано 15 свалок, по остальным ведется работа.

По проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на интерактивную карту нанесено более 70 дорог Архангельской области. В планы ремонта на 2017 год включено 26 из них.

По проекту благоустройства городской среды региональное отделение ОНФ контролирует проведение работ в 32 дворах и на 11 общегородских территориях, представители ОНФ вошли в состав большинства местных общественных комиссий по реализации проекта.

— Реализация проектов ОНФ – это приоритет в нашей сегодняшней работе, – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Олег Коноплев. – Сегодня представители органов региональной власти заверили экспертов ОНФ в том, что и в дальнейшем будут принимать в них участие. Сегодня, самое главное – это услышать мнение граждан и максимально учесть его. Каждый житель нашей области должен увидеть результат нашей работы, наша задача – привлечь к проектам как можно больше активных граждан.

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