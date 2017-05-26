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Бакинские помидоры появятся на прилавках Архангельска

26 мая 13:30 Международные связи Торговля
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава исполнительной власти Имишлинского района Азербайджанской Республики Вильям Гаджиев.

Во встрече приняли участие представители правительства области, муниципального образования «Город Архангельск», посольства Азербайджанской Республики в России, деловых кругов и Центрального телевидения Азербайджана.

Напомним, Архангельскую область и Азербайджан связывают давние дипломатические контакты. В ноябре 2016 года делегация нашего региона приняла участие в VII российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. В настоящий момент разрабатывается проект соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном двустороннем сотрудничестве.

От сахара до бакинских помидоров

Игорь Орлов подчеркнул, что развитие межрегиональных связей между двумя странами является важным ресурсом в укреплении отношений, и поблагодарил Вильяма Гаджиева за заинтересованность в расширении торгово-экономических и культурных контактов.

Вильям Гаджиев: «Мы заинтересованы в поставках древесины, целлюлозно-бумажной и рыбной продукции»Губернатор отметил, что активную роль в этом играет азербайджанская диаспора Поморья.

Азербайджанская сторона готова обеспечить поставки плодоовощной продукции, в том числе компании «Азерсун», которая является ведущим экспортером сахара, чая, растительных масел и консервов. Появятся на прилавках и знаменитые бакинские помидоры.

В свою очередь южная республика заинтересована в поставках древесины, целлюлозно-бумажной и рыбной продукции.

Отметим, что в 2016 году внешнеторговый оборот Архангельской области с Азербайджаном составил 19,78 млн долларов США.

В Архангельске может появиться торговый дом Азербайджана

Для продвижения продукции Вильям Гаджиев предложил открыть торговый дом Азербайджана в Архангельске и создать аналогичную структуру в Имишлинском районе республики.

Стороны также обсудили возможность открытия центра российско-азербайджанской дружбы в столице Поморья.

Игорь Орлов поручил представителям регионального правительства оказать поддержку в установлении деловых контактов с предприятиями и организациями Архангельской области и проработать озвученные во время встречи инициативы.

В рамках рабочей поездки в Архангельскую область представители азербайджанской делегации примут участие в конференции малого и среднего предпринимательства.

Также в планах гостей – встречи с председателем АОСД Виктором Новожиловым и главой Архангельска Игорем Годзишем, министром экономического развития области Семеном Вуйменковым, министром агропромышленного комплекса и торговли Ириной Бажановой и руководителями торговых сетей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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