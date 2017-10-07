Презентация Арктического правового центра (АПЦ) состоялась в Москве на площадке расширенного заседания комитета по транспорту и логистике общероссийской организации «Деловая Россия».

Учредителями АПЦ выступили Северный (Арктический) федеральный университет, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и юридическая компания «Гудков, Корельский, Смолярж».

Основное направление работы – юридическое сопровождение деятельности предприятий, работающих в Арктике и осуществляющих перевозки по Северному морскому пути.

Как отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит, условием успешной реализации проектов и инициатив, роста перевозок по СМП и эффективного социально-экономического развития приарктических территорий является достойное правовое сопровождение этой работы.

— Круг интересов Архангельской области, предприятий и организаций региона в Арктике очень широк, – говорит Лев Левит. – Работа центра может принести практическую пользу деловому сообществу и жителям территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации.

Лев Левит подчеркнул:

«Арктический правовой центр нацелен обеспечить совершенствование механизмов взаимодействия между участниками гражданских правоотношений, коммерческих сделок и договоров в Арктике, а также предоставить объективную независимую экспертную оценку управленческих решений и предложений по корректировке законодательства. Кроме того, центр намерен способствовать подготовке профессиональных юристов для арктического региона».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области