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Школьники Поморья могут принять участие в «Лучшем уроке письма»

13 января 9:45 Образование

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» пройдёт в школах страны в течение 2017 года. Девизом этой просветительской акции стали слова Владимира Маяковского: «Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет».

Участие в творческом состязании смогут принять и ученики школ Поморья.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, профсоюзом работников связи России и «Учительской газетой». Ежегодно в нём участвуют более ста тысяч школьников и студентов из всех регионов страны.

В рамках этого проекта в школах и других учебных заведениях страны проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей, традициями и культурой эпистолярного жанра.

Творческий конкурс в этом году состоит из 11 номинаций, которые, в частности, посвящены Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей и даже амурским тиграм.

Стоит отметить, что в 2016 году  в число победителей всероссийского конкурса вошли двое школьников из Архангельской области.

С положением о конкурсе и правилами участия в нём можно ознакомиться на официальном сайте Почты России.

Министерство образования и науки Архангельской области

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