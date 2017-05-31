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Более 265 миллионов – на ремонтные и строительные работы в учреждениях образования

31 мая 16:30 Районы Строительство

265,2 миллиона рублей из консолидированного бюджета выделено правительством Архангельской области на ремонтные и строительные работы в учебных заведениях региона.

Вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году был посвящён «Правительственный час» майской сессии Архангельского областного Собрания депутатов. С докладом перед парламентариями выступил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Как отметил глава ведомства, правительство области продолжает уделять повышенное внимание расширению сети учреждений образования.

Около 200 миллионов рублей направляется на строительство школ и детских садов. В частности, на работы по возведению начальной школы в с. Красноборск выделено 132 миллиона рублей. Ещё 20 миллионов получит подрядчик, который строит школу с эстетическим уклоном в посёлке Ерцево Коношского района.

Будут строиться и детские сады. Начато возведение сада в Каменке (Мезенский район) и Катунино (Приморский район). Предусмотрено финансирование строительства детского сада на 60 мест в посёлке Турдеево.

Свыше 8,5 миллиона рублей планируется направить на выполнение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях профтеха Архангельской области.

— Мы продолжаем программу ремонта спортивных залов в сельских школах. В этом году около 21 миллиона рублей направляется на обновление 13 спортзалов, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – В 60 школах и детских садах запланированы работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.

Дополнительно почти 50 миллионов рублей предусмотрено муниципальными бюджетами на выполнение противопожарных мероприятий. На эти средства, например, будут производиться ремонт электропроводки, обработка деревянных конструкций специальными составами, приобретаться огнетушители.

Отдельной строкой прописано финансирование закупки учебников. В областном бюджете на приобретение необходимой литературы для общеобразовательных организаций предусмотрено 119,5 миллиона рублей.

Министерство образования и науки Архангельской области

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