Поморье плюс Сибирь: арктическими полигонами на Новой Земле и ЗФИ заинтересовались в Томске

Представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит сообщил, что в преддверии международного форума «Арктика – территория диалога» обсуждаются варианты научно-технического сотрудничества с правительством Томской области.
Рассматривается и возможность подписания межрегионального соглашения.
Работа ведется в рамках задачи по созданию на территории Арктической зоны РФ полигонов для проведения испытаний образцов продукции российских производителей, которую обозначил на новосибирском форуме «Технопром 2016» вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Напомним, заместитель председателя правительства РФ предложил создать специальный «арктический ГОСТ». По его словам, испытания в Арктике станут тестом на высочайшее качество для всех технологий, «от одежды до сложных механических устройств».
Руководство Архангельской области уже заявило, что готово выделить ряд участков на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа под создание арктических полигонов.
Испытательные площадки для отдельных видов продукции могут быть созданы также в Архангельске и Северодвинске, где есть соответствующие ледовые условия и технологическое оборудование, заявил представитель губернатора Поморья по развитию Арктики Лев Левит.
Касаясь вопросов сотрудничества с Томской областью, он отметил:
«У сибиряков очень сильная научная база и они могут предложить передовые инновационные разработки по различным направлениям. Объединение усилий двух регионов, решающих одну государственную задачу, даст мощный синергетический эффект для развития Арктики».