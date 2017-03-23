Поморье плюс Сибирь: арктическими полигонами на Новой Земле и ЗФИ заинтересовались в Томске

Представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит сообщил, что в преддверии международного форума «Арктика – территория диалога» обсуждаются варианты научно-технического сотрудничества с правительством Томской области.

Рассматривается и возможность подписания межрегионального соглашения.

Работа ведется в рамках задачи по созданию на территории Арктической зоны РФ полигонов для проведения испытаний образцов продукции российских производителей, которую обозначил на новосибирском форуме «Технопром 2016» вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ предложил создать специальный «арктический ГОСТ». По его словам, испытания в Арктике станут тестом на высочайшее качество для всех технологий, «от одежды до сложных механических устройств».

Руководство Архангельской области уже заявило, что готово выделить ряд участков на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа под создание арктических полигонов.

Испытательные площадки для отдельных видов продукции могут быть созданы также в Архангельске и Северодвинске, где есть соответствующие ледовые условия и технологическое оборудование, заявил представитель губернатора Поморья по развитию Арктики Лев Левит.

Касаясь вопросов сотрудничества с Томской областью, он отметил:

«У сибиряков очень сильная научная база и они могут предложить передовые инновационные разработки по различным направлениям. Объединение усилий двух регионов, решающих одну государственную задачу, даст мощный синергетический эффект для развития Арктики».

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики