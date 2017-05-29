ЕГЭ-2017: школьники Поморья сдают экзамены по географии и информатике

29 мая экзаменами по географии и информатике стартовал основной период ЕГЭ-2017. Первые выпускные испытания в Архангельской области начались без нарушений. Свои знания демонстрируют более 800 одиннадцатиклассников региона.

В Поморье работают 39 пунктов проведения ЕГЭ. В областном центре экзамены принимают на базе двух учебных заведений, одно из которых – школа № 10. Там побывал заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев. Оценив организацию экзаменов, он до начала ЕГЭ пообщался с выпускниками и пожелал успехов на первом испытании.

Добавим, что ход проведения итоговой аттестации в пунктах проведения ЕГЭ оценивают и представители независимого корпуса общественных наблюдателей. Заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев пожелал выпускникам успехов на экзаменахГлавная общая задача – создание максимально объективных условий для всех выпускников.

— На экзамен по географии было зарегистрировано более 170 человек, сдавать информатику решили 675 выпускников. Это не самые массовые экзамены по выбору. В этом году наибольший интерес ребята проявили к обществознанию, физике, биологии и истории, – отметил Юрий Гнедышев.

Заместитель министра образования и науки подчеркнул, что в этом году никаких новшеств для выпускников в процедуре проведения ЕГЭ нет. Главная новация касается организаторов итоговой аттестации. Речь идёт о внедрении технологии печати и сканирования контрольных измерительных материалов.

Если раньше экзаменационные задания доставляли в специальных пакетах, то теперь материалы распечатывают прямо в аудиториях на глазах ребят. Сразу же после завершения ЕГЭ все работы сканируют и направляют на проверку.

Первые экзамены в Архангельской области проходят в штатном режиме. Свои результаты ребята узнают не позднее 14 июня.

Министерство образования и науки Архангельской области