В летних спортивных играх среди городов и районов первое место заняла команда Котласа

Летние спортивные игры среди городов и районов проводятся с 2001 года

В Котласе завершились XIV летние спортивные игры среди городов Архангельской области. Команды из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы и Котласа соревновались в девяти видах спорта.

Проведение в этом году летних игр в Котласе не случайно. В июне городу исполняется сто лет. Здесь расширяется и развивается спортивная инфраструктура.

В прошлом году в южной столице региона открылся современный специализированный спортивный комплекс для мини-футбола «Арена». При поддержке правительства Архангельской области около школы № 18 заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с полем для мини-футбола, площадками для игры в волейбол и баскетбол.

По итогам игр в командном зачёте первое место заняла команда Котласа, второе место – Северодвинск, третье – Архангельск.

Напомним, что в Архангельской области летние спортивные игры среди городов и районов проводятся с 2001 года.

Агентство по спорту Архангельской области