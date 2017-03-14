Выставка «Лики России» завершилась

Всероссийская художественная выставка «Лики России» официально завершила свою работу. Масштабный проект объединил более полутора тысяч лучших мастеров России.

Архангельск на три месяца стал большой выставочной площадкой для живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства со всей страны.

– Сегодня в этом зале собрались люди, благодаря таланту которых состоялась уникальная по масштабу и эмоциональному отклику выставка. Архангельск и Северодвинск принимали северян и гостей Поморья на 11 площадках. Люди смогли увидеть многоликую Россию, художественно и поэтично переданную нашими современниками, – сказала на церемонии закрытия министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.



60 тысяч посетителей

Такой масштабной выставки в регионе не было полвека. География «Ликов России» огромна: от Ханты-Мансийска до Мурманска, представлены более шести тысяч работ полутора тысяч мастеров.

Увидеть живописные полотна можно было в Архангельском музее изобразительных искусств, выставочном зале регионального отделения Союза художников, музыкальном колледже, графику – в областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова. Декоративно-прикладное и народное искусство было представлено в Архангельском краеведческом музее. Дополнительно были открыты площадки в Северодвинске.

Выставка стала поистине народной: ее посетило более 60 тысяч человек. Волонтёры помогали в монтаже экспозиции, дети писали сочинения по впечатлениям от произведений, каждые выходные проходили бесплатные экскурсии.

В книге отзывов библиотеки Добролюбова один из посетителей оставил такую запись: «Для Архангельска «Лики России» – событие радостное. Именно это чувство испытываешь. Россия полна талантами. Спасибо всем, кто написал картины, всем, кто организовал выставку!»

Впереди – арктический форум

Ольга Попова, председатель регионального отделения Союза художников России, организатор выставки, подчеркнула:

«Архангельская область – первый регион, за исключением столицы, который в последние годы смог представить на своей площадке такое количество работ художников и мастеров страны. Все они отражают разные взгляды и тенденции в искусстве, но всё это – лики России».



Также она поблагодарила правительство Архангельской области и лично губернатора за поддержку проекта.

Завершилось закрытие награждением победителей конкурса творческих работ «Экспонат». Для участия в конкурсе нужно было посетить не менее двух площадок выставки и разместить творческую работу об одном из экспонатов в официальной группе «Вконтакте» министерства культуры Архангельской области.

Победителем конкурса стал Алексей Черников, ученик 7 «В» класса гимназии № 3 им. К.П. Гемп. За активное участие награду также вручили представителям Архангельского педагогического колледжа.

Следующим масштабным событием для столицы Поморья обещает стать культурная программа международного форума «Арктика – территория диалога».



Министерство культуры Архангельской области