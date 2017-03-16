Министр природных ресурсов и ЛПК: подписан «Сводный план тушения лесных пожаров»

Подготовку к грядущему пожароопасному периоду в лесах Поморья обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин, все запланированные на данный момент мероприятия выполнены в полном объеме. Накануне губернатор Игорь Орлов подписал подготовленный лесным ведомством «Сводный план тушения лесных пожаров». Документ прошёл согласование с департаментом лесного хозяйства по СЗФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и Рослесхозом.

Он объединил планы тушения 28 лесничеств области и Сийского лесопарка, трёх особо охраняемых природных территорий федерального значения (Кенозерского и Водлозерского национальных парков, а также Пинежского государственного заповедника), а также Архангельского лесничества В состав Единого лесопожарного центра входят диспетчерская служба, десять наземных пожарно-химических станций третьего типа и девять авиационных подразделений.Минобороны России.

На заседании КЧС был утверждён состав оперативного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Напомним, основная нагрузка по обнаружению и ликвидации возгораний в поморской тайге возложена на Единый лесопожарный центр.

По словам директора ЕЛЦ Сергея Иванцова, по состоянию на 15 марта подготовлены три лётчика-наблюдателя, 67 руководителей тушения лесных пожаров. Со 2 марта начали свои тренировки 77 парашютистов-пожарных.

Кроме того, в учебном центе ФБУ «Авиалесоохрана» в Московской области проходят подготовку инструктор парашютно-пожарной службы и ещё 12 парашютистов-пожарных.



Всего в пожароопасный период к работе по выявлению и тушению лесных пожаров планируется привлечь без малого три тысячи человек и 1760 единиц техники.В общей сложности к началу пожароопасного сезона будут готовы 12 летчиков-наблюдателей и 90 парашютистов «лесного спецназа».

С 1 по 20 апреля сотрудниками регионального правительства, лесничеств и ГУ МЧС России по Архангельской области будет проведена проверка готовности сил и средств ЕЛЦ и арендаторов лесных участков.



Начиная с 1 мая диспетчерская служба лесного хозяйства министерства природных ресурсов ЛПК начнет работу в круглосуточном режиме.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области