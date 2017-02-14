Принимать решения и нести ответственность научат студентов архангельских колледжей

В феврале специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» проведут тренинг «Быть мужчиной» для студентов двух колледжей: Архангельского торгово-экономического и лесотехнического Императора Петра I.

Участники тренинга научатся разрешать конфликтные ситуации и достигать свои цели.

— Очень часто мы слышим: «Будь мужчиной», но мало кто задумывается над смыслом этой фразы. Многие мальчики воспитываются в семье, где лидером является мама, которая принимает все решения. В результате вырастает «мужчина-мальчик», который не умеет брать на себя ответственность за свои поступки и просто «плывет по течению», – пояснил психолог центра Дмитрий Пашовкин.

Тренинг «Будь мужчиной» должен научить молодых людей принимать самостоятельные решения и помочь им обрести внутренний стержень.

Напомним,, что кроме проведения тренингов, центр использует самые разнообразные формы и методы психологической поддержки: семейные консультации, индивидуальную работу, семинары.

Записаться на консультацию к психологу можно по телефону: (8182) 21-17-44 или +7 911 670-53-53. Адрес ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» : г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 269, центральный вход.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»