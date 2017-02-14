Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Принимать решения и нести ответственность научат студентов архангельских колледжей

14 февраля 18:35 Семья Молодежь

В феврале специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» проведут тренинг «Быть мужчиной» для студентов двух колледжей: Архангельского торгово-экономического и лесотехнического Императора Петра I.

Участники тренинга научатся разрешать конфликтные ситуации и достигать свои цели. 

— Очень часто мы  слышим: «Будь мужчиной», но  мало кто задумывается над смыслом этой фразы. Многие мальчики воспитываются в семье, где лидером является мама, которая принимает все решения. В результате вырастает «мужчина-мальчик», который не умеет брать на себя ответственность за свои поступки и просто «плывет по течению», – пояснил психолог центра Дмитрий Пашовкин.

Тренинг «Будь мужчиной» должен научить молодых людей принимать самостоятельные решения и помочь им обрести внутренний стержень.

Напомним,, что кроме проведения тренингов, центр использует самые разнообразные формы и методы психологической поддержки: семейные консультации, индивидуальную работу, семинары.

Записаться на консультацию к психологу можно по телефону: (8182) 21-17-44 или +7 911 670-53-53. Адрес ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» : г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 269, центральный вход.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

Общество

14 февраля

При­нимать реше­ния и нести ответст­вен­ность нау­чат сту­ден­тов архан­гель­ских колледжей

14 февраля

Пер­вич­ное обу­че­ние по про­ек­тно­му управле­нию в муни­ципа­ли­те­тах завершено

14 февраля

Алек­сандр Румян­цев – победи­тель V этапа кубка Рос­сии по конь­ко­бежному спорту

14 февраля

Ан­дрей Кон­ти­ев­ский: «Из­бирко­мы дол­жны пользо­вать­ся абсол­ют­ным дове­ри­ем у людей»

14 февраля

Слёт актив­ис­тов детс­ко­го само­уп­равле­ния про­шёл в Верх­не­тоем­ском районе

14 февраля

Архан­гель­ская тор­гово-про­мыш­лен­ная пала­та гото­ва ока­зать сод­ейс­твие аркти­чес­ким биз­нес-проек­там

14 февраля

День зим­них видов спор­та соб­рал более тыся­чи архан­гело­гор­од­цев

13 февраля

Стар­то­вал област­ной фото­кон­курс для помор­ских кра­са­виц и мастериц

13 февраля

Стре­лок Миха­ил Иса­ков завое­вал вто­рую медаль на пер­венстве России

13 февраля

Архан­гельск вспом­нит геро­ев афганс­кой войны

13 февраля

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: до нача­ла сос­тяза­ний оста­лся один день

13 февраля

«Вод­ник» обыг­рал дейс­тву­юще­го чем­пи­она России

13 февраля

На «Лыж­ню Рос­сии» в Архан­гель­ске вышли три с полови­ной тыся­чи северян

13 февраля

Лыж­ная сбор­ная Поморья вошла в пер­вую десят­ку на завер­шивш­ем­ся пер­венстве России

13 февраля

Актёр и про­дю­сер Игорь Уголь­ни­ков вой­дёт в сос­тав Поморс­ко­го зем­ляч­ес­тва в Москве

13 февраля

Бок­серы Архан­гель­ской области завое­вали семь меда­лей на пер­венстве СЗФО

13 февраля

Все моно­горо­да полу­чат воз­можность стать тер­рито­ри­ями опе­режа­юще­го развития

11 февраля

Отбор­оч­ные этапы Дель­фий­ско­го фес­тива­ля про­хо­дят в Архан­гель­ске

11 февраля

Аркти­чес­кий эко­но­ми­чес­кий совет соб­рался в Санкт-Пет­ер­бурге в пред­две­рии фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

Похожие новости

14 февраля Общество

При­нимать реше­ния и нести ответст­вен­ность нау­чат сту­ден­тов архан­гель­ских колледжей

14 февраля Общество

Слёт актив­ис­тов детс­ко­го само­уп­равле­ния про­шёл в Верх­не­тоем­ском районе

13 февраля Образование

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: до нача­ла сос­тяза­ний оста­лся один день

11 февраля Общество

Отбор­оч­ные этапы Дель­фий­ско­го фес­тива­ля про­хо­дят в Архан­гель­ске

11 февраля Общество

«Поляр­ный десант» высад­ит­ся в север­ной глубинке

10 февраля Общество

Все­рос­сийс­кая акция «Письмо Победы» стар­това­ла в Поморье

10 февраля Общество

Област­ной Дом моло­дёжи запус­ка­ет серию волон­тёрск­их акций «Доб­рое дело»

9 февраля Образование

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: от основ элект­ро­мон­тажа до моле­кул­яр­ной кухни

8 февраля Общество

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся эко­лого-куль­тур­ная акция «Покор­мите птиц!»

7 февраля Общество

Полторы тыся­чи севе­рян попол­нили ряды защит­ни­ков Родины

6 февраля Общество

Общест­вен­ники обсуди­ли раз­ви­тие детс­ко­го спор­та в Архан­гель­ской области

6 февраля Общество

В Архан­гель­ске про­шли сорев­нова­ния «Лёд надеж­ды нашей»

31 января Общество

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся пуб­лич­ная защита пат­ри­оти­чес­ких проектов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия