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Жители Северодвинска смогут стать участниками «Финансовых битв»

3 марта 17:45 Финансовая грамотность

В городе корабелов «Финансовые битвы» пройдут в рамках большого семейного праздника «Свет. Огонь. Арктика». Каждый желающий сможет проверить свой уровень финансовой грамотности, научиться правильно пользоваться финансовыми услугами и защищать свои права.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Организаторы приготовили для участников «Финансовых битв» мини-тесты на знание финансовых продуктов и множество познавательных подвижных игр: как выбрать «подъемный» кредит, «подводные камни» микрозаймов, «кредитные снежки» и многое другое.

Каждый участник праздника получит памятки, где в доступной форме рассказано о том, как защищать свои финансовые права. Самых активных ждут дипломы и сладкие призы.

Площадка «Финансовые битвы» будет работать 5 марта с 11:45 до 14:30 на площади перед ЦУМ.

Напомним, что в Архангельске участие в «Финансовых битвах» приняли более двух тысяч человек.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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