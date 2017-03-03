Жители Северодвинска смогут стать участниками «Финансовых битв»

В городе корабелов «Финансовые битвы» пройдут в рамках большого семейного праздника «Свет. Огонь. Арктика». Каждый желающий сможет проверить свой уровень финансовой грамотности, научиться правильно пользоваться финансовыми услугами и защищать свои права.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Организаторы приготовили для участников «Финансовых битв» мини-тесты на знание финансовых продуктов и множество познавательных подвижных игр: как выбрать «подъемный» кредит, «подводные камни» микрозаймов, «кредитные снежки» и многое другое.

Каждый участник праздника получит памятки, где в доступной форме рассказано о том, как защищать свои финансовые права. Самых активных ждут дипломы и сладкие призы.

Площадка «Финансовые битвы» будет работать 5 марта с 11:45 до 14:30 на площади перед ЦУМ.

Напомним, что в Архангельске участие в «Финансовых битвах» приняли более двух тысяч человек.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области