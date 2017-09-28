Служба занятости помогает найти работу выпускникам

В центрах занятости Поморья организуют временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

В рамках этой программы выпускники трудоустраиваются на период до двух месяцев по полученной специальности. Так молодые люди могут получить новые профессиональные знания, отработать умения и навыки на практике, а также закрепиться на первом рабочем месте. Всем участникам центр занятости оказывает материальную поддержку.

Также в центрах занятости работает программа по трудоустройству молодых граждан.

Работодателям, предоставившим рабочие места молодым специалистам из числа выпускников колледжей и вузов, признанных безработными и не работавших по специальности, предоставляется субсидия на выплату компенсации расходов на трудоустройство.

Размер субсидии равен сумме налога на доходы физических лиц, уплаченной работодателем в течение срока действия трудового договора.

Помимо непосредственной помощи в поиске рабочего места, специалисты центра занятости помогут составить эффективное резюме, расскажут, как правильно выстроить стратегию поиска работы, научат правильно вести переговоры с работодателем, вести себя на собеседовании, а также подготовят к выходу на первое рабочее место.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области