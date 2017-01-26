Детский омбудсмен расскажет о защите прав детей

Какие нарушения прав детей чаще всего фиксируются в Архангельской области? Как реагирует на них институт уполномоченного по правам ребенка? Какие обращения поступают в адрес детского правозащитника?

Об этих и других вопросах расскажет на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Архангельской области Ольга Смирнова.

Пресс-конференция состоится 30 января 2017 года в 13:00 в правительстве Архангельской области по адресу: пр. Троицкий, 49, каб. 234.

Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону: 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области