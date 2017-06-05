Тимофей Голубев представил Поморье на международном техническом фестивале «От винта!»

В подмосковном Красногорске в рамках X международной выставки вертолётной индустрии «HeliRussiа» состоялся международный фестиваль детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!» Среди молодых изобретателей, представивших свои проекты, был и архангелогородец Тимофей Голубев.

Форум объединил юных техников из десяти регионов России, Китая и Болгарии. Воспитанник архангельского областного Дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ) представил проект радиоуправляемого летательного аппарата с вертикальными взлётом и посадкой.

Стоит отметить, что идея создания такой модели принадлежит педагогу ДДЮТ Валерию Крапивину. Его ученик Тимофей Голубев решил продолжить развитие проекта. Работа была замечена – юного архангелогородца пригласили на финальные мероприятия международного фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!»

Участие в форуме – прекрасная возможность познакомиться с юными техниками других регионов, а также с новыми образцами вертолётной техники. Для ребят были организованы мастер-класс по созданию квадрокоптера и экскурсия на легендарный Московский вертолётный завод имени М.Л. Миля.

По словам Тимофея Голубева, после знакомства с представителями вертолётной индустрии у него появилась мечта – стать авиаконструктором.

Отметим, в Архангельской области проводится активная работа по созданию качественно новых условий для дополнительного образования юных северян по целому ряду программ, которые ориентированы на технические и естественнонаучные отрасли.

Свидетельством тому служит создание Центра молодёжного инновационного творчества в Архангельске. Специальные программы реализуют педагоги дополнительного образования ряда крупных городов Поморья, в САФУ появился многофункциональный образовательный центр. Ещё один масштабный проект – Детский арктический технопарк – находится в стадии разработки.

По словам министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко, за два последних года в регионе в полтора раза выросло количество ребят, занимающихся техническим творчеством.

Министерство образования и науки Архангельской области