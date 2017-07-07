Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Архангельская область готовится принять кинофестиваль «Пинега Vision 2017»

7 июля 10:00 Районы Молодежь События

Всероссийский конкурс короткометражного кино «Пинега Vision 2017» стартует 10 и 11 июля в Архангельске, а с 12 по 17 июля будет проходить в Верколе (Пинежский район). Он призван поддержать молодых региональных кинематографистов и реализуется при поддержке гранта губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

В актовом зале библиотеки им. Н.А. Добролюбова пройдут встречи с талантливыми российскими деятелями кино. В частности, с режиссёром, актёром, композитором Юрием Быковым, режиссёром и продюсером Алексеем Петрухиным.

Также будет организован семинар по вопросам презентации киноработ с целью привлечения инвесторов. Его проведет исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

В Верколе участники «Пинега Vision» посетят мастер-класс Киноакадемии Баренцева региона и практический мастер-класс по кинопроизводству.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт всероссийский конкурс короткометражного кино. В нём примут участие режиссеры из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Москвы и Архангельска.

Одним из главных итогов фестиваля станут короткометражки, созданные участниками во время фестивальной программы.

Министерство культуры Архангельской области

Культура

7 июля

Архан­гель­ская область гото­вит­ся при­нять кино­фес­тиваль «Пине­га Vision 2017»

6 июля

Завтра в Поморье откро­ет­ся фес­тиваль под откры­тым небом «Тайбола»

5 июля

Двум юби­лей­ным датам будет посвя­щён VI фес­тиваль «Дирек­ци­он-Норд»

5 июля

В Архан­гель­ской области гос­тят кит­ай­ские актёры

5 июля

Круиз­ный лай­нер «Ноти­ка» зай­дёт в Архан­гельск

3 июля

Поморье вклю­ча­ет­ся в феде­раль­ный про­ект «Ска­зоч­ная Россия»

30 июня

Веро­ника Яни­чек: «Севе­ряне стали чаще посещать учрежде­ния культуры»

30 июня

Помор­ские отелье­ры изу­чили стан­дарты гос­тин­ич­ной звёзд­но­сти

30 июня

«Вой­на и мифы»: рабо­та уни­каль­ной бес­плат­ной выставки про­длена до 9 июля

27 июня

Свой дом у Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки дол­жен появиться до конца этого года

26 июня

Дос­тупно инвали­дам – ком­фортно всем

24 июня

В Крас­ноб­ор­ске идут «Сме­тан­ин­ские встречи»

22 июня

Архан­гель­ский крае­вед­чес­кий музей поделит­ся опы­том соз­да­ния дос­туп­ной среды

22 июня

Гос­тиные дворы стали собст­вен­ностью Архан­гель­ской области

21 июня

Завер­ша­ет­ся приём заявок на регио­наль­ный этап все­рос­сийско­го кон­курса «Луч­ший по про­фес­сии в индуст­рии туризма»

20 июня

В Поморье появил­ся новый тур­марш­рут

16 июня

В пра­витель­стве регио­на про­шло сове­ща­ние по воп­ро­сам безо­пас­ности гостиниц

15 июня

Дет­ский куколь­ный театр из Архан­гель­ска побе­дил на меж­дуна­род­ном фестивале

14 июня

Выставка «Вой­на и мифы» в Архан­гель­ске будет рабо­тать ещё две недели

Похожие новости

7 июля Культура

Архан­гель­ская область гото­вит­ся при­нять кино­фес­тиваль «Пине­га Vision 2017»

20 июня Культура

В Поморье появил­ся новый тур­марш­рут

2 июня Культура

Помор­ских дель­фий­цев чест­во­вали в Архан­гель­ске в День защиты детей

2 июня Культура

Музы­каль­ный кон­курс «Буду­щее Поморья»: объяв­лены имена победи­те­лей

31 мая Культура

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

23 мая Культура

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

22 мая Культура

Слова Ломо­носо­ва ста­нут пес­ней в День сла­вян­ской письм­ен­ности и культуры

10 мая Культура

В Архан­гель­ске выбе­рут чем­пи­она по чте­нию вслух среди стар­шек­лас­сни­ков

5 июля Культура

Двум юби­лей­ным датам будет посвя­щён VI фес­тиваль «Дирек­ци­он-Норд»

7 июня Культура

Новые звёз­ды Рос­сии высту­пят в Архан­гель­ске

26 мая Культура

Веро­ника Яни­чек: «Пом­орье стало гос­тепри­им­ной пло­щад­кой для масш­та­бных меро­прия­тий»

19 мая Культура

Закон­чен приём заявок на соис­ка­ние губер­нат­ор­ских гран­тов в сфере культуры

19 мая Культура

«Ночь музе­ев 2017» гото­вит для севе­рян уди­витель­ные открытия

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия