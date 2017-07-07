Архангельская область готовится принять кинофестиваль «Пинега Vision 2017»

Всероссийский конкурс короткометражного кино «Пинега Vision 2017» стартует 10 и 11 июля в Архангельске, а с 12 по 17 июля будет проходить в Верколе (Пинежский район). Он призван поддержать молодых региональных кинематографистов и реализуется при поддержке гранта губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

В актовом зале библиотеки им. Н.А. Добролюбова пройдут встречи с талантливыми российскими деятелями кино. В частности, с режиссёром, актёром, композитором Юрием Быковым, режиссёром и продюсером Алексеем Петрухиным.

Также будет организован семинар по вопросам презентации киноработ с целью привлечения инвесторов. Его проведет исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

В Верколе участники «Пинега Vision» посетят мастер-класс Киноакадемии Баренцева региона и практический мастер-класс по кинопроизводству.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт всероссийский конкурс короткометражного кино. В нём примут участие режиссеры из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Москвы и Архангельска.

Одним из главных итогов фестиваля станут короткометражки, созданные участниками во время фестивальной программы.

Министерство культуры Архангельской области