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Алексей Алсуфьев:
«Все долги за топливно-энергетические ресурсы должны быть погашены до начала отопительного сезона»

7 июля 13:00 Энергетика

В правительстве региона состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, которую возглавил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ, на сегодняшний день общая просроченная задолженность (более месяца) муниципальных учреждений перед ПАО «Архэнергосбыт» за электроэнергию составляет свыше 19 миллионов рублей. При этом сумма долгов свыше 90 дней составляет 13,5 миллиона рублей. Ещё 17,5 миллиона энергетики пытаются взыскать с муниципальных образований по договорам переуступки долга (цессии). Растёт и задолженность муниципалитетов по начисленным пеням. На сегодня она составляет 5,9 миллиона рублей.

— За прошедший месяц долги муниципальных образований снизились, но объём просроченной задолженности остаётся большим. На сегодняшний день большинство руководителей МО разработало графики ликвидации долгов и согласовало их с ПАО «Архэнергосбыт». Теперь необходимо добиться чёткого исполнения взятых обязательств, – отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева.

Не менее остро стоит вопрос с задолженностью за электроэнергию учреждений здравоохранения. На 13 июня суммарный долг составляет 4,7 миллиона рублей. Основными должниками являются Коряжемская городская больница, Коношская ЦРБ, Мезенская ЦРБ и Верхнетоемская ЦРБ.

Алексей Алсуфьев поручил главам муниципальных образований и ПАО «Архэнергосбыт» окончательно согласовать и предоставить в министерство ТЭК и ЖКХ графики платежей до 20 июля.

— Главам муниципальных образований необходимо взять на особый контроль вопрос своевременных расчётов за электроэнергию бюджетных организаций, расположенных на территории Архангельской области. Всем неплательщикам нужно погасить задолженность в полном объёме до 1 сентября 2017 года, чтобы гарантировать бесперебойное прохождение нового отопительного сезона, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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