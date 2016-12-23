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«Зимняя сказка 2016»: защитниками северных лесов стали более 400 жителей Поморья

23 декабря 17:30 Архангельск Бизнес Экология
В числе награждённых – Полина Назарова за рисунок, наиболее точно отражающий суть конкурса
В числе награждённых – Полина Назарова за рисунок, наиболее точно отражающий суть конкурса

Под занавес года в конференц-зале Единого лесопожарного центра Архангельской области, где обычно царит строго деловая атмосфера, вдруг появилось множество рукотворных новогодних ёлочек и собралась шумная детвора.

Так началась церемония награждения победителей и призёров областного природоохранного конкурса «Зимняя сказка 2016», который проводится в Поморье уже более 20 лет подряд.

Первоклассница архангельской школы № 26 Анна Пестова стала двукратной победительницей «Зимней сказки». В этом году она представила на суд жюри большого медведя, выполненного из папье-маше и сосновых шишек, собранных Победительницей в номинации «Ёлка» стала педагог из КЦ «Цигломень» Вера Тиховав пинежских лесах.

Медведь был признан абсолютным чемпионом среди работ, поступивших на конкурс, и получил почётное право надеть эмблему с символикой 80-летия Архангельской области.

— «Зимняя сказка 2016» посвящена двум грядущим событиям: Году экологии в России и юбилею Поморья, – отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин. – На суд жюри поступили работы более 400 участников со всех уголков Архангельской области. Это по-настоящему сказочный конкурс!

Новогоднее настроение своими руками

Конкурс «Зимняя сказка» направлен на защиту деревьев хвойных пород от массовых рубок в предновогодний период. Рукотворные ёлочки и композиции, сделанные участниками, стали лучшим свидетельством того, что атмосферу праздничного волшебства можно создать без ущерба природе.

Обращаясь к участникам, директор Единого лесопожарного центра Сергей 
Родионов сказал:

«Сегодня, в век Интернета и посылок из Китая, можно заказать всё, что угодно. Но то, что вы делаете своими руками, – это совершенно иной уровень, это уникально!»

Победители и призёры конкурса определены в девяти номинациях. Каждый получил диплом и подарок от областного минлеспрома, регионального отделения Всероссийского общества охраны природы и партнёров мероприятия.

Сказка не должна заканчиваться

Традиционно поддержку в организации праздника оказывают областное Собрание депутатов, Единый лесопожарный центр и Центр по охране окружающей среды, национальный парк «Русская Арктика» и Центр защиты леса Архангельской области, общественный экологический фонд «Биармия» и Экологический консалтинговый центр.

В числе главных партнёров – АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» и ПАО «Севералмаз».

— Бизнес региона не только реализует проекты, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, но и активно участвует в экологических акциях правительства области, – отметила начальник службы экологии ЗАО «Лесозавод 25» Ксения Мальцева.

Самое главное: сказка не должна заканчиваться. На это обратил внимание председатель комитета по природопользованию и ЛПК областного Собрания депутатов Александр Дятлов. Он заявил:

«Вместе с областным министерством природных ресурсов и ЛПК мы готовы продолжать конкурс «Зимняя сказка», и ждём от северян в следующем году новых творческих идей и ярких работ».

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Приложения

Итоги конкурса «Зимняя сказка 2016»

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