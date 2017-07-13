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Дошкольники из неблагополучных семей могут поправить здоровье в Архангельском центре помощи семье и детям

13 июля 14:20 Здоровье Семья

В Архангельском центре помощи семье и детям действует программа для самых маленьких воспитанников центра под названием «Лето – это маленькая жизнь!».

Программа реализуется уже второй год подряд. Она ориентирована на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За летний период в центре смогут оздоровиться около 50 детей дошкольного возраста.

Сейчас в центре находятся 32 ребёнка. Специалисты уделяют особое внимание физическому и психическому развитию малышей.

С детьми проводятся игры-путешествия, праздники, закаливающие и оздоровляющие процедуры, такие как утренняя гимнастика, ежедневные прогулки, воздушные ванны и физкультурные занятия на свежем воздухе и лечебно-профилактическая работа. К каждому ребёнку специалисты центра находят индивидуальный подход.

– Именно летом дети получают максимум впечатлений, удовольствия и радости от общения со сверстниками, – отметила и.о. директора центра Ирина Звягина. – Чередование активной деятельности и отдыха детей, организация пешеходных прогулок, экскурсий и спортивных игр позволяют сделать пребывание в центре не только интересным, но и полезным.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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