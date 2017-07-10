10 июля губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл рабочую встречу с главой Шенкурского района Виктором Парфёновым.

По словам главы района, в этом году уровень воды в Ваге значительно превышает многолетние показатели.

— Уровень воды такой, что даже старожилы не припомнят. Но в первой декаде июля вода пошла на спад, что позволило навести понтонную переправу через Вагу. Сегодня транспортное сообщение нормализовано, – рассказал Виктор Парфёнов.

Игорь Орлов отметил, что «большая вода» ведёт к подтоплению земель сельхозназначения и угрозе срыва заготовительной кампании.

— Сейчас необходимо провести анализ ситуации по обводнению земель сельскохозяйственного назначения. Это поможет разработать комплекс мер для минимизации потерь аграрного сектора. Возможно, в ряде проблемных территорий потребуется введение режима чрезвычайного ситуации, чтобы мы смогли помочь людям реализовать намеченные планы по заготовке кормов, – сказал губернатор.

Следующая важная тема – завершение капитального ремонта региональной автодороги «Истомино–Раковская–Уколок».

В настоящее время на трассе остаётся проблемный участок длиной восемь километров. В первоначальных планах было принято решение отремонтировать три из них, перенеся завершение работ на 2018 год. Но после обследования магистрали специалисты «Архавтодора» пришли к мнению, что объект можно полностью завершить уже в этом году.

— Я считаю, что дорогу можно отремонтировать по проекту государственно-частного партнёрства, чтобы завершить капитальный ремонт в 2017 году. А затраты подрядчикам будут возмещены в 2018 году. Вкупе с новым железобетонным мостом, который возводится на этой трассе, мы получим новую региональную дорогу, которая будет соответствовать необходимым нормативам, – подчеркнул Игорь Орлов.

Также речь шла о возведении служебного жилья для молодых врачей, завершении строительства общественной бани в Шенкурске и обеспечении предпринимателей района лесосырьевой базой.

В завершении встречи губернатор напомнил о профилактике лесных пожаров и реализации комплекса мероприятий в рамках месячника безопасности на воде. При этом Игорь Орлов сделал акцент на разъяснительную работу с населением, организацию мест массового отдыха у воды и профилактически рейды в выходные дни.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области