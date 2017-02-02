В Архангельской области стартовали XXII специальные зимние Беломорские игры

Около 170 воспитанников психоневрологических интернатов и коррекционных школ из Архангельской области и других регионов России будут соревноваться в гонках на лыжах и снегоступах на стадионе в Малых Корелах.

Областные зимние соревнования под эгидой АРОО «Специальная Олимпиада России» проходят на лыжном стадионе в Малых Корелах уже много лет. Именно Организаторами спортивного праздника выступили правительство Архангельской области, АРОО «Специальная Олимпиада России» и сотрудники регионального Центра развития адаптивного спорта. Поморье стало одним из шести регионов, которые первыми организовали у себя такие старты.

– В этом году состязания впервые носят статус открытых. В них принимают участие команды из Смоленска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, – рассказал руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов.

Помимо индивидуальных стартов на разных дистанциях пройдут эстафеты.

Организаторы отмечают: итоговые результаты имеют второстепенное значение. Куда важнее то, что ребята из разных уголков Поморья и других регионов нашей страны получили возможность побывать в столице Русского Севера, познакомиться и пообщаться друг с другом.

– Для этих соревнований максимально актуален олимпийский принцип «Главное не победа, а участие», – отметил Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области