Первый шаг в профессию: в школах Поморья создано более 340 профильных классов

В минувшем учебном году в школах и гимназиях региона действовало более 340 профильных классов, а около 40 процентов старшеклассников осваивали программы среднего общего образования на профильном уровне.

Такие цифры были озвучены на заседании межведомственной комиссии по вопросам профориентации и содействию трудоустройству молодёжи Архангельской области.

В качестве успешного примера был рассмотрен опыт архангельской школы № 14, где в прошлом году открылся первый в Поморье строительный класс.

28 его учеников изучают предметы, которые расширяют рамки обычной образовательной программы. Кроме того, ребята уже проходят производственную практику в мастерских Архангельского техникума строительства и экономики.

— В следующем учебном году в шести школах региона откроются классы по направлениям лесного профиля. Первопроходцами станут учебные заведения Архангельска, Коряжмы, Новодвинска и Устьянского района, – рассказал заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев.

Зарекомендовали себя и профильные медико-биологические классы Северного государственного медицинского университета, которые действуют в пяти школах. Широко представлено кадетское движение – в учебных заведениях региона создано 200 таких классов.

— Важно рассказывать школьникам о возможностях, которые существуют в регионе. Например, нужны экскурсии на предприятия, фирмы и даже на стройки. Важно проводить тестирование на соответствие ребят той или иной профессии, – обозначила приоритеты в дальнейшей работе с молодёжью заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – В регионе существует прекрасный опыт профориентационной работы и необходимо внедрять его в муниципальных образованиях.

Одной из центральных тем повестки стала помощь в профессиональном самоопределении молодых людей, которые испытывают сложности в социально-трудовой адаптации.

Речь идёт о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детях-сиротах, «трудных» подростках. С каждым из них необходимо индивидуальное взаимодействие, чтобы помочь обрести себя во взрослой жизни.

Как было отмечено, только за первое полугодие 2017 года более 100 несовершеннолетних северян с ОВЗ получили услуги профориентационного характера. Свыше 30 человек приняли участие в специальных мастер-классах в рамках проекта «Дегустация профессий». Ребята смогли побывать и на площадках I регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья», который прошёл под эгидой движения WorldSkills.

Почти 240 воспитанников детских домов и школ-интернатов Архангельской области стали участниками акции «Профессию выбираю, нужную Поморскому краю». Участниками этого профориентационного проекта также стали 515 подростков рамках работы комиссий по делам несовершеннолетних.

На время летних каникул трудоустроено 870 подростков, среди которых 28 детей-сирот.

Министерство образования и науки Архангельской области