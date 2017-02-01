300 миллионов из федерального бюджета пойдут на дорогу от Брин-Наволока до Плесецка

Дмитрий Медведев утвердил распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году субъектам РФ на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

Программы должны предусматривать осуществление крупных и особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов.

Средства в размере 10 миллиардов рублей были распределены между бюджетами 20 регионов России. На долю Архангельской области приходится чуть больше 300 миллионов рублей.

Как пояснил директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, эти деньги будут направлены на завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию третьего пускового участка «Войбора–124 км» на перегоне Брин-Наволок–Плесецк автодороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок)–Каргополь–Вытегра.

Напомним, работы на этом участке длиной 10,66 км были начаты в прошлом году. Пуск объекта намечен на ноябрь 2017 года.

Пресс-служба дорожного агентства «Архангельскавтодор»