В областном Собрании предложили увеличить финансирование сферы культуры Поморья

С докладом о культурных итогах 2016 года в Архангельской области в областном Собрании депутатов выступила глава регионального минкульта Вероника Яничек.

2016 год для сферы культуры Архангельской области стал годом масштабных мероприятий и проектов. Среди них – 75-летие прихода союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск, 150-летие со дня рождения художника Александра Борисова, 90-летие Северного русского народного хора.

Кроме того, в Поморье состоялись мероприятия в рамках Года кино, а столица региона принимала всероссийский выставочный проект «Лики России».

Более 997 миллионов рублей в 2016 году были направлены на финансирование культурно-досуговых учреждений, 584 миллиона рублей – на библиотеки, 333 миллиона рублей выделены театрам и концертным организациям, 307 миллионов рублей ­– музейным учреждениям и 671 миллион рублей – образовательным организациям в сфере культуры и искусства.

Количество посещений государственных учреждений культуры в 2016 году превысило 1,7 миллиона. Количество посещений учреждений культуры в целом (государственных и муниципальных) превысило 8 миллионов.

Вероника Яничек отметила главные итоги 2016 года: обогащение культурной жизни Поморья, реализацию творческого потенциала населения за счёт поддержки общественных объединений, активизацию новых форм деятельности учреждений культуры.



Государственная поддержка некоммерческого сектора в сфере культуры и общественных инициатив осуществлялась в рамках конкурса грантов губернатора Архангельской области.

Одиннадцать проектов социально ориентированных некоммерческих организаций получили в 2016 году гранты на общую сумму 5,7 миллиона рублей и были успешно реализованы в Поморье. В их числе – международный фестиваль в Кенозерье, проект «Кинопередвижка», форум «Современное искусство на Европейском Севере».

Министр ответила на вопросы депутатов, в частности, о ремонте и инфраструктуре учреждений культуры.

В 2016 году были проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы трёх государственных учреждений культуры: областной специальной библиотеки для слепых, Архангельского краеведческого музея, государственного архива. Также проведен капитальный ремонт кровли здания научной библиотеки имени Н.А.Добролюбова, продолжалась реконструкция здания театра кукол.

Председатель комитета по культуре и туризму Виталий Фортыгин предложил при планировании регионального бюджета увеличить финансирование сферы культуры. Напомним, в 2016 году доля расходов на культуру от общих расходов консолидированного бюджета Архангельской области в расчёте на душу населения составляла 3,1 %.

Со стороны депутатского корпуса также прозвучало предложение по организации и проведению Дней культуры Архангельской области в Ненецком автономном округе.

Министерство культуры Архангельской области