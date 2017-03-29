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Журналистам продемонстрировали уникальную спасательную технику

29 марта 9:30 Арктика – территория диалога Безопасность Арктика
Демонстрация возможностей установки, которую сами спасатели уже прозвали «арктическим комбайном»
Демонстрация возможностей установки, которую сами спасатели уже прозвали «арктическим комбайном»

Представители СМИ стали первыми посетителями выставки спасательной техники, которую покажут участникам и гостям международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

На причальной линии морского-речного вокзала выставлено самое современное оборудование, которое используют в работе службы спасения Архангельской области: пожарные машины, современные снегоходы, катера и суда на воздушной подушке.

Главным зрелищем экспозиции стала демонстрация возможностей  многопрофильной установки, которую сами спасатели уже прозвали «арктическим комбайном».

О работе уникальной отечественной разработки журналистам рассказал её создатель, профессор академии Государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Раенко:

«Она может тушить пожар с расходом воды в десять раз меньше по поверхности и в 50–100 раз меньше при объёмном тушении. Может осаждать дым, резать лед, О работе уникальной отечественной разработки журналистам рассказал её создатель Владимир Раенкоочищать различные поверхности от нефтепродуктов, в том числе проливов на снег, лед и водную акваторию при низкой температуре».

Не менее актуальна для Арктики и мини-теплоцентраль, которая позволяет на время аварийного ремонта, например. в период морозов, обеспечить теплом десять пятиэтажных домов, где проживают более тысячи человек или помещения общей площадью до 35 тысяч кв. метров.

– Мы успешно опробовали оборудование на территории Архангельской области, – рассказал руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров. – Оно проверено Арктикой и теперь его можно смело использовать в приполярной зоне, применять на трассе Северного морского пути, в населённых пунктах Крайнего Севера и на морских платформах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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