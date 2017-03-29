Журналистам продемонстрировали уникальную спасательную технику

Представители СМИ стали первыми посетителями выставки спасательной техники, которую покажут участникам и гостям международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

На причальной линии морского-речного вокзала выставлено самое современное оборудование, которое используют в работе службы спасения Архангельской области: пожарные машины, современные снегоходы, катера и суда на воздушной подушке.

Главным зрелищем экспозиции стала демонстрация возможностей многопрофильной установки, которую сами спасатели уже прозвали «арктическим комбайном».

О работе уникальной отечественной разработки журналистам рассказал её создатель, профессор академии Государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Раенко:

«Она может тушить пожар с расходом воды в десять раз меньше по поверхности и в 50–100 раз меньше при объёмном тушении. Может осаждать дым, резать лед, О работе уникальной отечественной разработки журналистам рассказал её создатель Владимир Раенкоочищать различные поверхности от нефтепродуктов, в том числе проливов на снег, лед и водную акваторию при низкой температуре».

Не менее актуальна для Арктики и мини-теплоцентраль, которая позволяет на время аварийного ремонта, например. в период морозов, обеспечить теплом десять пятиэтажных домов, где проживают более тысячи человек или помещения общей площадью до 35 тысяч кв. метров.

– Мы успешно опробовали оборудование на территории Архангельской области, – рассказал руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров. – Оно проверено Арктикой и теперь его можно смело использовать в приполярной зоне, применять на трассе Северного морского пути, в населённых пунктах Крайнего Севера и на морских платформах.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области