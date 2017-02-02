Северянин Илья Чирков занял второе место на первенстве СЗФО по биатлону

В посёлке Токсово Ленинградской области завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек.

Мероприятие состоялось в рамках XXXII межрегиональных соревнований на призы двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

В состязаниях участвовали сильнейшие биатлонисты из разных городов и регионов России. Честь Архангельской области защищали шесть спортсменов.

Среди юношей в гонке преследования на дистанции 7,5 км кандидат в мастера спорта по биатлону, спортсмен РЦСП «Поморье» Илья Чирков финишировал вторым с результатом 28:24,9. Первым к финишу пришёл Артемий Хасанкаев из Мурманской области, третьим – Александр Чучулаев из Санкт-Петербурга.

Агентство по спорту Архангельской области