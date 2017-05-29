Участников форума «Команда 29» ждёт новаторская образовательная программа

Участники девятого регионального молодежного образовательного форума «Команда 29», который пройдет с по 10 по 14 августа в Онежском районе, будут работать над проектами, направленными на решение реальных задач муниципалитетов и региона в целом.

Над концепцией образовательной части форума работали Корпорация развития Архангельской области, региональные управление по делам молодёжи и молодёжный центр. В разработке концепции учли опыт организации и проведения в марте 2017 года в Архангельской области международного форума «Арктика. Сделано в России».

На заседании молодёжного правительства Архангельской области под председательством губернатора Игоря Олова был представлен итог работы над программой.

По словам первого заместителя гендиректора КРАО Ольги Гореловой, задача организаторов – вовлечь всех участников «Команды 29» в решение реальных проблем, существующих в регионе. Работа над кейсами будет вестись в формате проектного управления. В качестве руководителей проектных команд будут привлечены заказчики проектов, напрямую заинтересованные в выработке решения.

Так, заказчиком разработки кейса «Онега. Городская среда, привлекательная для туристов и жителей региона» выступает администрация Онежского района. Кейс Приморского района – «Создание в границах Архангельской опорной зоны инфраструктурно-инновационного кластера и комплекса для проживания молодых учёных и специалистов».

Устьянский район предлагает один из самых непростых вопросов: переработку коммунальных отходов, Архангельск – разработку системы организации платных парковок.

Заказчиками проектов выступили исполнительные органы госвласти, Северный (Арктический) федеральный университет и СГМУ, частные структуры. Так, министерство образования планирует выступить руководителем проекта «Модель межмуниципального детского технопарка для развития научно-технического творчества детей и подростков». Альфа-Банк предложил молодым IT-специалистам поработать над новыми сервисами для семей и путешественников.

Всего планируется работа в 12 проектных группах.

По мнению разработчиков образовательной программы форума «Команда 29», работа над практическими задачами позволит рассматривать форум как площадку формирования перспективного кадрового резерва.

Игорь Орлов высоко оценил новую концепцию образовательной программы главного регионального молодёжного образовательного форума, подчеркнув, что решения, которые будут признаны удачными, потребует дальнейшего сопровождения и внимания власти и бизнеса.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области