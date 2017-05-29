Обратить внимание на ночные автогонки у торгово-развлекательного центра «Макси» в Архангельске поручил городским властям губернатор Архангельской области Игорь Орлов на еженедельном оперативном совещании. Поводом стала публикация в газете «Правда Севера».

Дрифтинг – техника прохождения поворотов с управляемым заносом машины – зрелищное действо, но рёв моторов и визг тормозов в ночное время мешают жителям близлежащих домов, которые уже устали от такого соседства.

Ночные гонки проходят на стоянке у торгово-развлекательного центра «Макси», этот земельный участок находится в собственности у предпринимателей.

Игорь Орлов поручил главе администрации муниципального образования «Город Архангельск» Игорю Годзишу совместно с руководством центра обсудить эту проблему и постараться найти варианты ее решения, например – установить на парковке блоки.

— Гонки мешают рядом живущим людям, предприятие рискованное, поэтому надо предпринимать соответствующие шаги, искать возможные решения совместно с представителями «Макси», – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области