V Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет в Югре

С 23 по 26 ноября в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) пройдет V Всероссийский форум рабочей молодежи, участие в котором примут 250 молодых представителей самых востребованных профессий со всей России.
Основная цель форума – формирование сообщества молодых профессионалов, направленное на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития.
К участию в форуме приглашаются представители рабочей молодежи регионов России в возрасте от 18 до 35 лет:
Для участия в форуме кандидатам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» до 10 ноября 2017 года.
Отбор участников форума будет осуществлен Федеральным агентством по делам молодежи по критериям, указанным в Положении о проведении форума.
Электронная почта форума: forumugra@mail.ru.
Учредителями форума являются Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.