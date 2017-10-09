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V Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет в Югре

9 октября 9:10 Молодежь

С 23 по 26 ноября в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) пройдет V Всероссийский форум рабочей молодежи, участие в котором примут 250 молодых представителей самых востребованных профессий со всей России.

Основная цель форума – формирование сообщества молодых профессионалов, направленное на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития.

К участию в форуме приглашаются представители рабочей молодежи регионов России в возрасте от 18 до 35 лет:

  • обучающиеся по рабочим специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования;
  • студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты инженерных и иных профильных специальностей образовательных организаций высшего образования; молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в производственной сфере экономики;
  • члены советов молодых специалистов промышленных и транспортных предприятий.

Для участия в форуме кандидатам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» до 10 ноября 2017 года.

Отбор участников форума будет осуществлен Федеральным агентством по делам молодежи по критериям, указанным в Положении о проведении форума.

Электронная почта форума: forumugra@mail.ru.

Учредителями форума являются Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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