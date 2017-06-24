Игорь Орлов поздравил верхнетоемцев с 880-летием села

В 2017 году юбилей села совпал с юбилеем Архангельской области, которой исполняется 80 лет со дня образования

В эти дни в Верхней Тойме проходят праздничные мероприятия, посвящённые 880-летию села.

В 2017 году юбилей села совпал с юбилеем Архангельской области, которой исполняется 80 лет со дня образования. Поздравить с праздником жителей района приехали губернатор Игорь Орлов, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева и заместитель Верхняя Тойма упоминается в уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича, выданной в 1137 году Софийскому собору об изменении сборов в пользу новгородской епархии, в котором село упоминается как один из множества пунктов для сбора урока в виде меха, который здесь накапливался, и направлялся в Новгород под охраной. председателя областного Собрания депутатов Игорь Чесноков.

– Верхняя Тойма имеет очень древнюю, богатую, почти девятивековую историю, которая тесно связана с историей всего Русского Севера. То, что мы сегодня называем духовными скрепами, здесь, на верхнетоемской земле выражено очень ярко: и в делах, и в людях, – сказал Игорь Орлов. – Желаю старинному селу развиваться и процветать долгие годы! Жителям – успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго!

Губернатор вручил главе Верхней Тоймы Александру Русанову репродукцию карты, составленной голландским мореплавателем в середине 16 века, на Игорь Орлов встретился с главой района и главами поселенийкоторой отмечено название села.

В рамках юбилейной программы состоялось открытие VI литературно-музыкального фестиваля «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле», который по традиции открыла знаменитая поэтесса, почётный гражданин Верхнетоемского района, член Союза писателей России Ольга Фокина.

Помимо участия в праздничных мероприятиях в Верхней Тойме, Игорь Орлов встретился с главой района и главами поселений, а также посещетил строительные площадки, где стоятся дома по программе расселения аварийного жилья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области