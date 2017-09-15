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В Северодвинске в 2018 году начнётся строительство нового ФОКа

15 сентября 11:45 Спорт

Министерство спорта РФ поддержало идею строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в Северодвинске. В 2018 году из федерального бюджета на строительство ФОКа на Яграх планируется выделить около 33 миллионов рублей.

– Средства из федерального бюджета выделены на условиях регионального софинансирования, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, – Предполагается, что из областного бюджета в 2018 году на строительство ФОКа будет выделено 3,3 миллиона рублей.

Напомним, что Минспорта также поддержало заявку Архангельской области на 2018 год на увеличение субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Если в 2017 году федеральная субсидия составляла 6,2 млн рублей, то на 2018 год запланирована федеральная поддержка в размере 9,5 млн рублей.

Агентство по спорту Архангельской области

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