Создание комплекса «Безопасный город» вышло на финишную прямую

Руководителям крупных предприятий региона необходимо интегрировать локальные системы оповещения в Единую комплексную систему, а главам муниципальных образований – обеспечить оборудованием все населенные пункты.



«Эту задачу необходимо решить до конца 2017 года», – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Напомним, что задача по созданию в регионах комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций поставлена Указом Президента Российской Федерации.

— В настоящее время комплексная система экстренного оповещения населения функционирует в круглосуточном режиме постоянной готовности в 28 зонах экстренного оповещения населения, – отметил Александр Уваров.

Контроль за функционированием системы проводится ежедневно путем автоматического тестирования сирен, устройств звуковещания, а также центров оповещения, размещенных в единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) муниципальных образований Архангельской области.

За минувший год увеличено количество систем звукового оповещаемого населения в Красноборском, Шенкурском и Вилегодском районах. Комплексы введены в эксплуатацию в декабре 2016 года. Всего на эти цели было выделено 17 миллионов рублей.

Близки к завершению и мероприятия по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

— В рамках государственного контракта с компанией «Ростелеком» поставлено, подключено и смонтировано серверное и сетевое оборудование в Центрах обработки данных в Архангельске, Северодвинске и Котласе, установлены рабочие места операторов ЕДДС, – рассказал Александр Уваров.

В декабре прошлого года представителями подрядной организации проведено обучение персонала ЕДДС пилотных муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерского персонала экстренных оперативных служб, которые принимают вызовы по телефонным номерам 01, 02, 03 и 04.

А с 20 по 26 декабря 2016 года проведены приёмо-сдаточные испытания, по результатам которых составлен список замечаний. Повторное тестирование будет проведено до конца января 2017 года.

– Реализация проекта «Безопасный город» даст возможность повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности различных сил и служб, – подчеркнул Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области