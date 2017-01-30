Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Создание комплекса «Безопасный город» вышло на финишную прямую

30 января 9:10 Безопасность

Руководителям крупных предприятий региона необходимо интегрировать локальные системы оповещения в Единую комплексную систему, а главам муниципальных образований – обеспечить оборудованием все населенные пункты.

«Эту задачу необходимо решить до конца 2017 года», – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Напомним, что задача по созданию в регионах комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций поставлена Указом Президента Российской Федерации.

— В настоящее время комплексная система экстренного оповещения населения функционирует в круглосуточном режиме постоянной готовности в 28 зонах экстренного оповещения населения, – отметил Александр Уваров.

Контроль за функционированием системы проводится ежедневно путем автоматического тестирования сирен, устройств звуковещания, а также центров оповещения, размещенных в единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) муниципальных образований Архангельской области.

За минувший год увеличено количество систем звукового оповещаемого населения в Красноборском, Шенкурском и Вилегодском районах. Комплексы введены в эксплуатацию в декабре 2016 года. Всего на эти цели было выделено 17 миллионов рублей.

Близки к завершению и мероприятия по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

— В рамках государственного контракта с компанией «Ростелеком» поставлено, подключено и смонтировано серверное и сетевое оборудование в Центрах обработки данных в Архангельске, Северодвинске и Котласе, установлены рабочие места операторов ЕДДС, – рассказал Александр Уваров.

В декабре прошлого года представителями подрядной организации проведено обучение персонала ЕДДС пилотных муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерского персонала экстренных оперативных служб, которые принимают вызовы по телефонным номерам 01, 02, 03 и 04.

А с 20 по 26 декабря 2016 года проведены приёмо-сдаточные испытания, по результатам которых составлен список замечаний. Повторное тестирование будет проведено до конца января 2017 года.

 – Реализация проекта «Безопасный город» даст возможность повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности различных сил и служб, – подчеркнул Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Последние новости

30 января

Соз­да­ние комп­ле­кса «Безо­пас­ный город» вышло на финиш­ную прямую

28 января ОбществоГубернатор Игорь Орлов принял участие в пятнадцатой церемонии награждения победителей конкурса «Офицер года»

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

28 января Образование

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января ГубернаторЮнармейцы Мирного – патриоты России

Игорь Орлов: «Юнар­мия – это госу­дарст­вен­ная политика»

28 января ГубернаторШкола №1 города Мирный

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

28 января

Сто­лица Поморья активно вклю­чилась в под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

27 января Культура

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

27 января

В Поморье рабо­та­ют 108 доб­роволь­ных пожар­ных дружин

27 января Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на смо­гут бес­платно участ­во­вать в клю­чевых меро­прия­ти­ях года

27 января

В Онеге постро­ят три новых дома по про­грамме пере­селе­ния

27 января

Тре­нинг «Моя буду­щая семья» – для уча­щих­ся сис­темы про­фоб­разо­ва­ния

27 января Общество

Память о под­виге: родст­вен­ни­кам геро­ев войны вру­чены копии наг­радных доку­мен­тов

27 января ОбразованиеМинистр образования и науки Игорь Скубенко и начальник пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Чистяков проводят урок безопасности

В шко­лах Поморья про­хо­дят спе­циаль­ные уроки безо­пас­ности

27 января Районы

Как сила­ми ТОС органи­зовать дет­ский центр спор­тивно­го досуга

27 января

Пре­зи­дент Рос­сии вру­чил орден работ­нику «Звёз­дочки»

27 января Здоровье

На аркти­чес­ком фору­ме предс­та­вят новую раз­раб­от­ку – «хвой­ный морс»

27 января Экономика

Севе­рян приг­лаша­ют к учас­тию в под­гот­ов­ке Стра­тег­ии-2035

27 января

В регио­не нача­лась под­гот­ов­ку к пред­сто­яще­му паводку

27 января Здоровье

Ситу­ация с заболе­ва­емос­тью ОРВИ и грип­пом в Поморье оста­ёт­ся ста­биль­ной

26 января

Соз­да­ние еди­ной сис­темы ТБО: пред­вари­тель­ный этап завершён

26 января ЖКХАлексей Алсуфьев и Вячеслав Кравченко

Вяч­ес­лав Крав­ченко: «Необ­ходи­мо повышать пла­тёж­ную дис­ципли­ну в энер­гети­чес­ком комп­ле­ксе Поморья»

26 января Общество

Пло­вец Кирилл Токар­чук завое­вал «брон­зу» на меж­дуна­род­ных сорев­нова­ни­ях

26 января

Под­рос­тков учат тех­нике «уве­рен­ного отказа» от нар­коти­ков

26 января

Дорож­ные пред­при­ятия Поморья рабо­та­ют в уси­лен­ном режиме

Похожие материалы

30 января

Соз­да­ние комп­ле­кса «Безо­пас­ный город» вышло на финиш­ную прямую

28 января ОбществоГубернатор Игорь Орлов принял участие в пятнадцатой церемонии награждения победителей конкурса «Офицер года»

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

28 января ГубернаторЮнармейцы Мирного – патриоты России

Игорь Орлов: «Юнар­мия – это госу­дарст­вен­ная политика»

27 января

В Поморье рабо­та­ют 108 доб­роволь­ных пожар­ных дружин

27 января ОбразованиеМинистр образования и науки Игорь Скубенко и начальник пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Чистяков проводят урок безопасности

В шко­лах Поморья про­хо­дят спе­циаль­ные уроки безо­пас­ности

27 января

В регио­не нача­лась под­гот­ов­ку к пред­сто­яще­му паводку

26 января

Дорож­ные пред­при­ятия Поморья рабо­та­ют в уси­лен­ном режиме

26 января Общество

Алек­сандр Ува­ров: «Пож­ар­ные водо­ёмы дол­жны быть при­ве­де­ны в рабо­чее сос­то­яние»

25 января Общество

Испыта­ние водой и огнем: под­веде­ны итоги рабо­ты РСЧС в 2016 году

23 января Общество«Сам погибай, а товарища выручай» – девиз актуален и в наши дни!

Воен­но-спор­тив­ная эстафе­та соб­рала про­дол­жате­лей «мар­гел­ов­ских» традиций

23 января Районы

Нару­шитель оштра­фо­ван на 80 тысяч руб­лей за ава­рий­ный сброс сточ­ных вод в Соль­выче­год­ске

23 января Общество

Архан­гель­ские контр­раз­ведчи­ки под­вели итоги рабо­ты за 2016 год

20 января Общество

В Севе­род­винске прой­дёт воен­но-спор­тив­ная эстафе­та «Вну­ки Мар­гело­ва»

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия