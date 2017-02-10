Первые диски с фильмом «Архангельск. 1941–1945» поступили в школы столицы Поморья

Диски с уникальным документальным фильмом «Архангельск. 1941-1945» получили учебные заведения, в которых открыты музеи боевой славы.

Картина, снятая творческим объединением «Хорошие люди», посвящена событиям, происходившим в Архангельске в годы Великой Отечественной войны. Документальные материалы, воспоминания очевидцев, рассекреченные данные контрразведки позволят зрителям погрузиться в атмосферу тяжелейших военных лет.

Один из эпизодов картины посвящён Петсамо-Киркенесской наступательной операции.Впервые в истории регионального телевидения были воссозданы масштабные сцены сражений.

С помощью сотрудников Северного государственного медицинского университета удалось реконструировать операции, которые проводились во время войны в госпиталях Архангельска.

Фильм насыщен компьютерной графикой.

Авторы выражают искреннюю признательность всем, кто помогал в создании фильма. Напомним, инициативу «Хороших людей» поддержали губернатор Игорь Орлов и министерство образования и науки Архангельской области.

Один из дисков передали архангельской школе № 82. В годы войны здесь располагался госпиталь № 2525, с рассказа о работе которого и начинается документальная картина.

— Мы рассказываем об истории нашей школы ученикам. Конечно же, говорим и о том, что в годы войны здесь был госпиталь. Теперь сможем более детально Кадр со съёмочной площадки фильма представить события, происходившие более 70 лет назад, – рассказала директор школы Анна Гневанова.

Фильм «Архангельск. 1941-1945» будет растиражирован, чтобы в каждой школе Поморья педагоги смогли наглядно рассказать юным северянами о роли столицы региона в Великой Победе.

— Такие проекты, связанные с патриотическим воспитанием молодёжи, мы обязательно будем поддерживать в дальнейшем. Хочется надеяться, что в распоряжении педагогов появятся и новые серии, связанные с историей нашей области, – отметил в ходе презентации фильма школьникам Архангельска министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области