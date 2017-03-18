Первый бал рабочей молодёжи состоялся в Архангельске

В культурном центре «Соломбала Арт» состоялся первый бал рабочей молодёжи. Его участниками события стали молодые работники завода, студенты Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова и курсанты Арктического морского института имени В.И. Воронина.

Бал стал одним из мероприятий, организованных по итогам I форума работающей молодёжи Архангельской области, который состоялся в мае прошлого года на «Красной Кузнице». Кстати, следующий такой форум в конце мая состоится в Новодвинске на АЦБК.

— Хочется поблагодарить руководство предприятия за то, что оно уделяет такое внимание молодёжи, воспитывает кадровую основу и будущее предприятия. Уверен, что общими усилиями все идеи активной молодёжи обязательно воплотятся в жизнь, – подчеркнул на открытии бала начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

Церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерстваВо время бала состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства, который прошёл на судоремонтном заводе «Красная Кузница» в феврале.

Заслуженные награды получили два десятка специалистов: маляров, слесарей-судоремонтников, токарей, электромонтажников, судокорпусников-ремонтников, электросварщиков и плотников.

Каждому из них были присуждены награды, денежные премии и очередной квалификационный разряд.

Директор судоремонтного завода «Красная Кузница» Николай Васьков заявил:

«На нашем предприятии у всех есть возможность повышать свое профессиональное мастерство, можем обучать и аттестовать по всероссийским стандартам. Мы сотрудничаем со многими учебными заведениями, это расширяет возможности завода: мы можем перейти от судоремонта к судостроению».

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»