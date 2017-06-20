На чемпионате России по парабадминтону Михаил Чивиксин завоевал три медали

В Саратове завершился чемпионат России по парабадминтону. В соревнованиях принимали участие 49 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации. Игры проходили по нескольким классам инвалидности: колясочники, участники, играющие стоя, и участники с низким ростом.

Спортсмен регионального центра развития адаптивного спорта Михаил Чивиксин занял первые места в одиночном разряде и в миксте со Светланой Ушаковой из Свердловской области. Кроме того, в парном разряде Михаил завоевал «серебро» вместе с Рамилем Юлдашевым из Самарской области.

Чемпионат в Саратове станет основным этапом отбора в национальную команду для участия в чемпионате мира 2017 года, который пройдет в ноябре в Южной Корее.

Парабадминтон – достаточно молодой вид спорта. Первые соревнования для спортсменов-инвалидов по бадминтону прошли в 1995 году в Англии, но уже в 2020 году в Токио он впервые будет включен в программу Паралимпиады.

— От всей души поздравляю Михаила с успешным выступлением на чемпионате России, надеюсь он ещё завоюет немало медалей на российской и международной аренах, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области