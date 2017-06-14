Установлены нормативы потребления коммунальных услуг для многоквартирных домов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 года № 1498, с 1 июня 2017 года в Архангельской области установлены нормативы потребления холодной и горячей воды, а также электрической энергии в многоквартирных домах (МКД).

Нормативы определялись на основе информации, полученной от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

Следует отметить, что с 1 июня 2017 года установленные нормативы потребления в целях содержания общего имущества в МКД рассчитаны только на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения нормального функционирования дома. Если необходимы дополнительные услуги, общее собрание собственников вправе принять решение о включении расходов в размере, превышающем рассчитанный норматив исходя из минимального перечня.

Таким образом, с 1 июня законодательством вновь было предусмотрено установление норматива отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД, размер которого равен сумме нормативов потребления холодной воды и горячей воды.

В настоящее время областным министерством ТЭК и ЖКХ не установлен норматив на отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, так как в июне 2017 года планируется внести соответствующие изменения в законодательство.

Нормативы по холодной и горячей воде принципиально не изменились, так как и в 2013 году при определении нормативов на общедомовые нужды использовался расчетный метод. Но с 1 июня 2017 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, нормативы потребления в целях содержания общего имущества будут усредняться для домов от 1 до 5 этажей, от 6 до 9 этажей и от 10 до 16 этажей. Следовательно, за счет усреднения для некоторых МКД нормативы уменьшились, для других – возросли.

По каждому муниципальному району и городскому округу, как и ранее, принято отдельное постановление по утверждению нормативов потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Определение нормативов потребления электрической энергии при расчете платы граждан за потребленные коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в МКД изменится, причём значительно.

С учетом постановления министерства ТЭК и ЖКХ от 30 мая 2017 года № 39-пн норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества определяется путем суммирования нормативов, установленных для соответствующего оборудования и устройства, потребляющих электроэнергию и входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Например, норматив по кабельным сетям связи и информатики применяется только в том случае, если указанные сети входят в состав общего имущества дома. Аналогичная ситуация распространяется и на другое электрооборудование.

Принятая дифференциация оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, позволит максимально приблизить норматив к фактическому потреблению электроэнергии по каждому дому.

Всего министерством ТЭК и ЖКХ по утверждению нормативов потребления в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме принято 26 постановлений, которые размещены на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации (pravo.gov.ru), а также на сайте регионального центра по энергосбережению Архангельской области. (www.aoresc.ru).

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области