Перинатальный центр в Архангельске будет сдан в 2017 году

В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание, посвящённое реализации государственной программы «Модернизация здравоохранения Российской Федерации». Интересы Поморья на заседании федерального уровня представляли губернатор региона Игоря Орлов и заместитель председателя правительства Андрей Шестаков.

Один из главных вопросов повестки дня – строительство перинатальных центров в Архангельской, Ленинградской, Псковской областях и республике Карелия.

Сегодня из четырёх строящихся перинатальных центров на Северо-Западе России архангельский объект имеет наибольший процент готовности и наименьший срок отставания от сетевого графика производства работ. За ходом производства строительно-монтажных работ осуществляется постоянный контроль, строго отслеживается процесс оснащения центра медицинским оборудованием, отвечающим современным нормам и требованиям.

Представителями заказчика – государственной корпорации «Ростех» и генерального подрядчика по строительству объекта ООО «РТ-СоцСтрой», также присутствовавших на встрече, озвучена информация о решении сменить подрядчика для ускорения производства работ на объекте в столице Поморья. Новой подрядной организацией стала компания «СПК-А», зарегистрированная в Ленинградской области.

В свою очередь, правительством Архангельской области предлагалось рассмотреть вариант завершения объекта силами строительного холдинга, включающего в себя предыдущую подрядную организацию и имеющего наработанную базу. При этом отмечалась важность сохранения рабочих отношений с местными субподрядными организациями, занятыми на объекте, что в свою очередь, обеспечит стабильную ситуацию на рынке строительных услуг Поморья.

По итогам прошедшего совещания заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков дал поручение региональному министерству строительства и архитектуры в ближайшее время организовать рабочую встречу с представителями ГК «Ростех», ООО «РТ-СоцСтрой» и новой подрядной организацией для выработки плана мероприятий по завершению строительства перинатального центра и ввода его в эксплуатацию.

Как отметил министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, на совещании будет рассмотрен график производства работ, а также финансовые возможности подрядчика для ведения беспрерывного строительного цикла и завершения объекта в установленный срок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области