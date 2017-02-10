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На помощь малому и среднему бизнесу в районах приходят МФЦ

10 февраля 16:10 Информация и связь Госуслуги

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства во всех отделениях МФЦ Архангельской области организовано предоставление более восьмидесяти федеральных, областных и муниципальных услуг, имеющих отношение к организации и развитию своего дела.

С 1 декабря 2016 года во всех отделениях МФЦ предоставляются услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства:

  • по подбору информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг;
  • по подбору информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества;
  • по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, основной задачей МФЦ сегодня является создание инфраструктуры, предоставляющей услуги для бизнеса на всей территории региона.

— Раньше МФЦ были в основном центрами социального притяжения, оказывая услуги гражданам по предоставлению различных субсидий, льгот, оформлению недвижимости. Теперь же МФЦ становятся весьма привлекательными и для предпринимательского сообщества, – отметил министр.

Планируется, что специализированные окна, ориентированные на предоставление услуг предпринимателям, откроются во всех отделениях МФЦ Архангельской области.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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