На помощь малому и среднему бизнесу в районах приходят МФЦ

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства во всех отделениях МФЦ Архангельской области организовано предоставление более восьмидесяти федеральных, областных и муниципальных услуг, имеющих отношение к организации и развитию своего дела.
С 1 декабря 2016 года во всех отделениях МФЦ предоставляются услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства:
Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, основной задачей МФЦ сегодня является создание инфраструктуры, предоставляющей услуги для бизнеса на всей территории региона.
— Раньше МФЦ были в основном центрами социального притяжения, оказывая услуги гражданам по предоставлению различных субсидий, льгот, оформлению недвижимости. Теперь же МФЦ становятся весьма привлекательными и для предпринимательского сообщества, – отметил министр.
Планируется, что специализированные окна, ориентированные на предоставление услуг предпринимателям, откроются во всех отделениях МФЦ Архангельской области.