Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Шагаем вперёд вместе со всей Россией!

1 октября 15:50 80-летие Архангельской области Архангельск Спорт События
День ходьбы собрал на Красной пристани более тысячи северян
День ходьбы собрал на Красной пристани более тысячи северян

В юбилейный для Архангельской области год установлён очередной рекорд: участниками Всероссийского дня ходьбы в столице Поморья стали около тысячи юных и взрослых горожан.

Официальную регистрацию прошли около 800 человек. По ходу движения по набережной Северной Двины и вокруг Петровского сквера к шагающим присоединились ещё не менее двухсот любителей здорового образа жизни.

Участник Всероссийского дня ходьбы, заместитель председателя Правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева отметила:

«С 2014 года Россия присоединилась к международному движению, история которого насчитывает более 20 лет. Архангельская область вместе со всей страной идёт вперёд. Здесь нет проигравших! Каждый участник этого большого движения становится победителем и получает в награду заряд здоровья и отличного настроения».

По словам руководителя агентства по спорту Архангельской области Андрея Багрецова, Всероссийский день ходьбы дарит северянам массу положительных эмоций. Участвуют в нём люди от мала до велика: дети и их родители, бабушки и дедушки.

Для многих архангельских семей этот праздник спорта уже стал доброй традицией. Напомним, в прошлом году самой юной участницей была 7-месячная Алиса Кругликова. В этом году она вместе с папой вновь вышла на старт Всероссийского дня ходьбы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

1 октября

Шага­ем впе­рёд вмес­те со всей Россией!

1 октября

Стро­итель­ство выстав­оч­ного цен­тра «Норд Экспо» пла­ниру­ют завер­шить в 2018 году

1 октября

Все­рос­сийс­кий день ходь­бы: кал­ей­доск­оп собы­тий на Крас­ной пристани

1 октября

Сем­ей­ный клуб из Кар­гопо­ля поделил­ся опы­том на меж­реги­ональ­ной кон­фер­ен­ции

1 октября

Игорь Орлов поздра­вил зем­ля­ков с Днём пожило­го человека

29 сентября

Опуб­лико­вана про­грамма Дня ходь­бы в Архан­гель­ске

29 сентября

Интерн­ет-пор­тал для людей с инвал­ид­ностью запус­тили в Архан­гель­ской области

29 сентября

Помним, гор­димся, чтим: в Архан­гель­ске захоро­нили оста­нки солдата

29 сентября

Опуб­лико­вана про­грамма I Архан­гель­ского фес­тива­ля фейер­верк­ов

29 сентября

Во Все­рос­сийск­ом дне ходь­бы в Архан­гель­ске при­мут учас­тие пара­спортсме­ны

29 сентября

При­нима­ют­ся заяв­ки на учас­тие в школе про­ек­тно­го менедж­ме­нта НКО в Санкт-Пет­ер­бурге

29 сентября

Ограни­че­ния на реали­за­цию алкого­ля: минаг­ропр­ом про­во­дит пуб­личные кон­суль­та­ции

29 сентября

В Архан­гель­ске прой­дет автогр­аф-сес­сия с учас­ти­ем известных спор­тсме­нов Поморья

29 сентября

Под­веде­ны итоги трид­цать седь­мой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

28 сентября

Отряд «Ган­двик» вер­нулся в Архан­гельск: поставл­ен­ные задачи выполнены

28 сентября

В Поморье оттачи­ва­ют меха­низ­мы под­дер­жки мно­год­ет­ных семей

28 сентября

Наз­ваны имена победи­те­лей фото­кон­курса «Откры­тый Север 2017»

28 сентября

219 моло­дых севе­рян отпра­вят­ся на Все­мир­ный фес­тиваль моло­дёжи и студентов

28 сентября

В рам­ках Все­рос­сийско­го дня ходь­бы в Архан­гель­ске прой­дут сос­тяза­ния по стритболу

Похожие новости

1 октября Общество

Шага­ем впе­рёд вмес­те со всей Россией!

27 сентября Районы

Кот­лас­ский клуб моло­дой семьи «Семиц­ве­тик» отме­тил 80-ле­тие области по-спор­тивно­му

25 сентября Общество

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

22 сентября Общество

Ломо­нос­ов­ские чте­ния дадут старт юби­лей­ным тор­жеств­ам в честь 80-ле­тия области

18 сентября Культура

Поморье напи­шет крае­вед­чес­кий диктант

18 сентября Экономика

Дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки – десять лет

15 сентября Общество

Брен­ды Архан­гель­ской области предс­та­вят на фото­выс­тавке к 80-ле­тию род­ного края

12 сентября Промышленность

В Поморье наг­ради­ли пере­дови­ков лес­ной отрасли

12 сентября Культура

Север­ный хор откры­ва­ет твор­чес­кий сезон

12 сентября Общество

На Мар­гари­тин­ской ярмарке будут про­давать све­жую рыбу по сни­жен­ным ценам

12 сентября Культура

Мар­гари­тин­ская ярмарка: от биз­нес-пло­ща­док и тор­говых рядов до твор­ческо­го форума

8 сентября Общество

На старт «Крос­са нации» в Архан­гель­ской области вый­дут более деся­ти тысяч человек

5 сентября Общество

Твор­чество мно­го­на­ци­ональ­ной Рос­сии предс­та­вят на фору­ме «Бел­ко­мур»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия