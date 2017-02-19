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Игорь Орлов ответил на вопросы мезенцев

19 февраля 18:00 Общество Районы Энергетика
В редакции районной газеты Игорь Орлов ответил на вопросы журналистов, присланные читателями «Севера»
В редакции районной газеты Игорь Орлов ответил на вопросы журналистов, присланные читателями «Севера»

В рамках рабочего визита в Мезенский район глава региона Игорь Орлов посетил редакцию районной газеты «Север».

Исполняющая обязанности руководителя издательского дома Марина Потрохова провела губернатору экскурсию по вверенной ей территории, показала Игорю Орлову музей, полиграфический участок и познакомила его с коллективом 
редакции, в котором есть и старожилы, отдавшие газете более 40 лет, и новички, перенимающие опыт у старшего поколения.

Затем Игорь Орлов ответил на вопросы журналистов, присланные читателями. Говорили об освоении Арктики и строительстве жилья для молодёжи, мощностях В музее «районки»издательского дома и ипотечных ставках, строительстве мостов и нерадивых водителях, разрушающих мосты на мезенской дороге из-за перегруза.

— Редакция – это место концентрации всего: и боли, и радости. Сегодня процесс получения информации стал многофакторным: это и телевидение, и социальные сети, и Интернет, и, конечно, наши любимые «районки». Газета помогает показать человеку что-то важное, обратить внимание властей на проблемы, учит гордиться своей родиной, дает обратную связь с людьми. Все это очень ценно, – подчеркнул Игорь Орлов.

Завершая разговор, губернатор поделился хорошей новостью и для редакции, и для всех жителей района: в Мезень придёт централизованное электроснабжение.

— Достигнута соотвествующая договорённость с руководством компании «Россети». Есть документ и протокол с конкретными сроками. В марте коллеги должны представить программу прокладки ЛЭП. Конечно, это положительно скажется на качестве жизни мезенцев, – заявил итог глава региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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