В северную глубинку едут новые «скорые»

В регион поступила вторая партия современных автомобилей скорой медицинской помощи.

Напомним, первые двенадцать автомобилей поступили в Архангельск в сентябре этого года. Ключи от «скорых» вручил водителям губернатор Игорь Орлов.

Новая партия отечественного медицинского транспорта – ещё двенадцать машин – прибыла на днях в столицу Поморья. Отсюда «Газели» и «УАЗы» отправятся в районы области.

Всего в этом году новую технику получат 15 больниц: Вельская, Верхнетоемская, Каргопольская, Карпогорская, Коношская, Красноборская, Лешуконская, Мезенская, Мирнинская, Няндомская, Онежская, Плесецкая, Холмогорская, Шенкурская и Яренская.

Как отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, обновление старого санитарного автотранспорта – одно из поручений Президента Владимира Путина, озвученное в Послании Федеральному Собранию.

— Новые «скорые» оснащены современным медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, а также всем необходимым для выполнения экспресс-диагностики и транспортировки пациентов, – пояснил Антон Карпунов. – Для удобства бригады и пациентов в автомобилях установлена дополнительная система отопления и кондиционирования. Всё это позволит обеспечить комфорт в работе медицинских работников и – самое главное – проводить необходимые лечебные мероприятия уже по пути в больницу.

Министерство здравоохранения Архангельской области