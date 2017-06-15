Стратегия развития региональных авиаперевозок: первые шаги

В конце 2017–начале 2018 годов планируется поставка в Архангельскую область по лизингу двух самолётов Л-410

Такую задачу поставил губернатор Игорь Орлов на очередном заседании областного правительства.

Глава региона также поручил до конца текущего года завершить процесс передачи акций акционерных обществ «Аэропорт Архангельск» и «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» из федеральной в региональную собственность.

Меньше трети аэродромов – с искусственным покрытием

Исторически в Архангельской области сложилась система авиаперевозок, использующая сеть аэродромов местных воздушных линий. Большинство из них располагается в населённых пунктах, где авиация является практически единственным круглогодичным видом транспорта.

Как рассказал исполняющий обязанности министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков, сегодня на территории Архангельской области зарегистрировано 23 аэродрома. Из них только семь имеют искусственные взлетно-посадочные полосы (остальные – грунтовые).

Инфраструктура большинства аэродромов местных воздушных линий технически устарела и нуждается в реконструкции и модернизации.

Основным собственником аэродромов местных воздушных линий региона является 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд. Это предприятие является и основным перевозчиком на местных воздушных линиях.

В течение года – два новых воздушных судна

Серьёзно стоит проблема старения парка воздушных судов, предназначенных для выполнения перевозок на местных воздушных линиях.

По поручению губернатора Игоря Орлова министерство транспорта Архангельской области совместно с АО «2-й Архангельским объединённым авиаотряд», Государственной транспортной лизинговой компанией и Уральским Основными направлениями развития авиатранспорта на территории Архангельской области являются: обновление парка воздушных судов, модернизация инфраструктуры аэродромов местных воздушных линий, возобновление деятельности аэродромов, ранее выведенных из реестра действующих, – таких как Каргополь, Карпогоры, Верхняя Тойма, Шенкурск и Вельск.заводом гражданской авиации ведёт работу по обновлению парка воздушных судов. Так, в конце 2017–начале 2018 годов планируется поставка по лизингу двух самолётов Л-410.

Совместно с Минфином России прорабатывается вопрос финансирования из федерального бюджета мероприятий по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэродрома «Соловки».

Продолжается и работа по расширению маршрутной сети аэродромов Архангельской области во внутрирегиональном и межрегиональном сообщениях. В регионе уже действуют регулярные пассажирские авиаперевозки по маршрутам Сыктывкар–Котлас–Архангельск, Санкт-Петербург–Котлас и Архангельск–Калининград. Эти маршруты входят в перечень субсидируемых из федерального бюджета.

В ближайшее время планируется проведение совещания с рядом крупных российских авиакомпаний, заинтересованных в организации регулярных пассажирских перевозок из Архангельска в Петрозаводск и Череповец.

Основной критерий – социальная значимость

На территории Архангельской области воздушные перевозки осуществляются по 40 направлениям, в основном – из аэропорта «Васьково».

Региональное правительство ежегодно предусматривает дополнительные средства на возмещение недополученных доходов, возникающих в условиях государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа. Недополученные доходы возмещаются из областного бюджета.

Так, в 2017 году на субсидии предприятиям авиатранспорта в региональной казне предусмотрено более 80 миллионов рублей. В целях обеспечения транспортной доступности введено государственное регулирование тарифов на воздушные перевозки пассажиров и багажа в Лешуконское и Мезень. Возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение с архипелагом Новая Земля.

В рамках проекта региональной стратегии развития региональных авиаперевозок обеспечены мероприятия по реконструкции аэродрома города Котлас и приобретение федерального пакета акций АО «Аэропорт «Лешуконское» в собственность общества с ограниченной ответственностью «Архангельское региональное авиапредприятие».

В региональном минтрансе подчёркнули: главным критерием для развития маршрутной сети будет оставаться социальная значимость того или иного воздушного направления.

Министерство транспорта Архангельской области